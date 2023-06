Hanser Alberto: “Ya no tengo esa pasión por el juego” El jugador dominicano habló sobre cómo se siente actualmente después de haber sido dejado en libertad por los White Sox.

Aunque ha sido uno de los principales baluartes de los Gigantes del Cibao en la pelota invernal dominicana desde hace algún tiempo para acá, la carrera de Hanser Alberto no ha tenido tan buen devenir en las Grandes Ligas. Es un pelotero que cuenta con las herramientas necesarias para triunfar, pero por alguna extraña razón en 8 años como ligamayorista no alcanza a sacar su máximo potencial.

De hecho, la fortuna y el destino han vuelto a conspirar en su contra una vez más sólo hace algunos días cuando los Medias Blancas de Chicago decidieron dejarlo en libertad después de que en un total de 30 encuentro pusiera una línea de bateo de .220/.261/.390 con 3 jonrones y 16 carreras impulsadas. A pesar de que quedaron atados a su salario de 2.3 millones de dólares, los patiblancos no quisieron continuar vinculados al utility quisqueyano.

Debido a esto, es normal que el atleta se replantee su futuro y se pregunte cómo continuará a partir de ahora su trayectoria en el béisbol. Ciertamente puede ser útil para varias novenas de Las Mayores debido a su interesante capacidad para afrontar a lanzadores zurdos (hilo ofensivo vitalicio de .324/.343/.455 contra izquierdos); no obstante, hay otro asunto adicional.

El jugador de 30 años de edad nativo de San Francisco de Macorís parece haber perdido la motivación y eso sí que es algo grave en un deportista de su talla. Recientemente en una entrevista con el comunicador Junior Matrillé alegó lo siguiente: “Yo pienso que ahora mismo con 30 años ya estoy realizado. He sido exitoso, por así decirlo”. Esto asombró al entrevistador, quien ni corto ni perezoso le comentó que eso sonaba a retiro.

Ante esto, Alberto aclaró: “No, no me estoy retirando, pero por si acaso el año que viene no aparecen ofertas, yo mejor me quedo tranquilo en mi casa. Quizás en otras áreas, negocios, etc. porque no tengo esa pasión, no tengo el mismo interés de antes”.

Para alguien con un futuro por delante en el deporte de las bolas y los strikes esto suena bastante extraño y es sorprendente, pero nos da un indicio de qué puede acontecer en los próximos meses con la carrera de Hanser.