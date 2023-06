Real Madrid y la extraña cláusula que le colocarían a Kylian Mbappé en el contrato El club merengue le impondría una condición bastante extraña y atípica al futbolista francés de llegar a concretar su traspaso.

Los días siguen corriendo y los rumores continúan avanzando. Aunque todavía no hay nada oficializado entre las partes, ni siquiera una negociación formal, los comentarios acerca de la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no dejan de sonar. Tras la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain y la posible venta de Neymar Jr., muchos son los que aseguran que el francés también se quiere bajar del barco.

Sin embargo, se discute sobre si el prodigio de apenas 24 años de edad se marchará ahora o si aguantará una campaña más en la capital de su patria. Asimismo, se debate acerca del monto de la operación que lo colocaría en España y sobre su hipotético salario, pero también de algo bastante más específico y extraño.

Hacemos referencia a una cláusula que colocará el cuadro merengue en el contrato del joven atacante, una que pocas veces se ve en futbolistas de su talla. No obstante, sería clave para el correcto desenvolvimiento del veloz artillero en la principal ciudad ibérica. De hecho, se dice que sin esta condición de por medio el elenco blanco no le ficharía.

Sin chofer no hay negocio

Por insólito que parezca, Mbappé no posee carnet para conducir. Esto le impide ponerse tras el volante, a pesar de que cuenta con una colección de vehículos de primera categoría. Debido a esta circunstancia, el conjunto más ganador en la historia del fútbol colocaría una cláusula en su contrato que le obligue a tener un conductor adonde quiera que se desplace.

Esto no es algo nuevo para el atleta, puesto que tanto en la selección de Francia como en el PSG así ha sido, pero es pertinente recordarlo, ya que sería la primera vez que jugaría fuera de su país y, por lo tanto, bajo otro conjunto de leyes. No obstante, hay que decir que es él quien no quiere manejar, por lo que seguramente no tendría problemas en aceptar la condición.