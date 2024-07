El Home Run Derby de 2024, celebrado en el Globe Life Field de Arlington, Texas, ofreció una de las competiciones más emocionantes y memorables en la historia del evento. Entre los participantes destacados, Teoscar Hernández, de los Texas Rangers, se enfrentó a Alec Bohm, de los Philadelphia Phillies, en un duelo que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos.

Hernández y Bohm demostraron su impresionante poder de bateo durante la ronda eliminatoria, cada uno conectando 14 jonrones. Esta igualdad en el marcador llevó a un swing-off, una instancia rara y emocionante en la que ambos bateadores tuvieron tres swings adicionales para desempatar.

En el swing-off, Teoscar Hernández demostró su habilidad bajo presión. Conectó dos jonrones en sus tres swings, estableciendo un alto estándar para su oponente. Alec Bohm, por su parte, no logró conectar un jonrón en su primer swing, pero sí lo hizo en su segundo intento. En su último swing, Bohm elevó la pelota hacia el jardín central izquierdo, quedando corto del empate y asegurando así la victoria para Hernández.

TEOSCAR HERNÁNDEZ IS ON HIS WAY TO THE FINALS 💥 pic.twitter.com/AheBDS5li5

— MLB (@MLB) July 16, 2024