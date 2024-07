El tercera base de los Filis de Filadelfia, Alec Bohm, no era considerado uno de los favoritos para el Home Run Derby 2024. Conocido más por su habilidad para el contacto que por su poder, Bohm enfrentaba bajas expectativas al entrar al evento. Sin embargo, en Arlington, Texas, demostró que estaba listo para sorprender a todos.

Bohm comenzó el Derby bateando primero, y desde el principio, dejó claro que estaba allí para competir. En sus primeros 11 swings, conectó nueve jonrones, una muestra de su habilidad para generar poder en el momento preciso. En total, Bohm logró conectar 21 jonrones en la primera ronda, liderando la competencia inicialmente y estableciendo un tono emocionante para el evento.

— Philadelphia Phillies (@Phillies) July 16, 2024