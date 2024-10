Jazz Chisholm Jr. cree que los Yankees pueden hacer historia al regresar de un déficit de 3-0 El jugador de los Yankees Jazz Chisholm hace una declaración después del Juego 4 de la Serie Mundial.

30/10/2024 · 09:11 AM

Después de una erupción ofensiva largamente esperada en el Juego 4, Jazz Chisholm Jr. cree que los Yankees pueden hacer historia al regresar de un déficit de 3-0.

Con la espalda contra la pared, los Yankees de Nueva York finalmente mostraron algo de vida en el Juego 4 de la Serie Mundial. Nueva York se enfrentaba a la eliminación después de tres juegos aburridos que podrían describirse mejor como vergonzosos . Después de la explosión ofensiva del martes por la noche, los Yankees están aceptando el grito de guerra del mánager Aaron Boone: “conmocionen al mundo” .

En declaraciones a los periodistas después de la victoria por 11-4, el tercera base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., expresó su confianza en el equipo, a pesar de la ventaja casi insuperable de los Dodgers.

“Sigo pensando que podemos sorprender al mundo. Lo único que tenemos es que amamos la historia. Y nos encanta hacer historia . Así que, para nosotros, estamos aquí tratando de hacer historia en este momento. Y sabemos que nunca se ha hecho una remontada de 3-0, pero sentimos que somos el equipo que puede hacerlo”, dijo Chisholm Jr. a través de BabbleBronx en X.

Después de que el programa posterior al partido de Fox reprodujera el clip de Chisholm Jr. y volviera al panel, se podía escuchar a David Ortiz preguntar : “¿Dijo que nunca se había hecho?” Kevin Burkhardt luego le aseguró a Papi que Chisholm se refería a que no se había hecho en la Serie Mundial. Ortiz y los Medias Rojas de Boston regresaron de estar abajo 0-3 ante los Yankees para ganar la ALCS y luego el primer título del equipo desde 1918. Aparentemente Ortiz no puede dejar pasar eso.

En cuanto a la explosión de 11 carreras del Juego 4, Chisholm Jr. explicó: “Le dimos velocidad a la pelota. Salimos y atacamos temprano. Sabíamos que hoy tenían un juego de bullpen y teníamos un plan para salir y atacarlos y lo hicimos”.

Jazz Chisholm Jr. está listo para que los Yankees hagan historia

El tercera base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr. (13), conecta un sencillo contra los Dodgers de Los Ángeles en la tercera entrada durante el cuarto juego de la Serie Mundial MLB 2024 en el Yankee Stadium.

Los problemas de los Yankees en la Serie Mundial están bien documentados. El presunto MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, está sumido en una crisis desconcertante . El candidato a Novato del Año, Austin Wells, fue reemplazado por un bateador emergente en el Juego 2 y enviado a la banca en el Juego 3. Y el equipo solo pudo sumar siete carreras en total en tres juegos de la Serie Mundial combinados.

Sin embargo, en el partido que el martes debían ganar, los Yankees anotaron temprano y con frecuencia. El campocorto Anthony Volpe conectó un grand slam en la tercera entrada para darle a Nueva York la ventaja. Se convirtió en el primer jugador en conectar un grand slam ganador mientras enfrentaba la eliminación en la Serie Mundial. Boone reinsertó a Wells en la alineación y el receptor de primer año le devolvió el favor al convertirse en el primer receptor novato con un jonrón en el Clásico de Otoño en 14 años .

Los Yankees se sobrepusieron a otro jonrón del primera base de los Dodgers, Freddie Freeman. Ahora ha bateado jonrones en los cuatro juegos de la Serie Mundial de 2024 y en un récord de seis juegos consecutivos de la Serie Mundial desde 2020.

Gerrit Cole también cree que el equipo puede sorprender al mundo . El veterano as subirá al montículo para los Yankees en el Juego 5 el miércoles por la noche. Los Dodgers le darán la pelota a la adquisición de mitad de temporada, Jack Flaherty .