El pasado 29 de mayo, en el partido contra los Dodgers de Los Ángeles, el derecho puertorriqueño Jorge López arrojó su guante a las gradas luego de ser expulsado en la octava entrada. Tras el partido, López habló con los periodistas en inglés sin un intérprete presente y dijo que no se arrepiente de sus acciones. También dijo que no había hablado con el manager Carlos Mendoza ni con el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, sobre su actitud, aunque otros lo contradijeron. También hubo cierta confusión sobre algo más que dijo a los periodistas, ya que algunos pensaron que estaba llamando a los Mets “el peor equipo” de la MLB, pero luego aclaró que en realidad se llamaba a sí mismo el “peor compañero de equipo” de la liga

The Mets will DFA Jorge López tomorrow, per @martinonyc

After throwing his glove into the stands after getting ejected today, he said the Mets are "the worst team in the whole f—ing MLB" in a postgame interview.

(via @SNYtv)pic.twitter.com/6tyIxQiroc

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 30, 2024