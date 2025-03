José Ramírez reconoce Soto es el mejor bateador según analítica pero prefiere a Tatis Jr. José Ramírez y su visión profunda sobre Juan Soto, el béisbol moderno y la familia. El antesalista de los Guardianes de Cleveland reflexiona sobre el impacto de la analítica en el béisbol, su camino hacia la MLB y su firme compromiso con la familia y su país.

En una reciente entrevista en Abriendo el Podcast, José Ramírez, reconocido antesalista de los Guardianes de Cleveland y uno de los jugadores más destacados en la MLB, compartió su visión sobre el béisbol moderno y su opinión sobre el emergente talento de Juan Soto. Para Ramírez, no cabe duda: Soto es el mejor bateador dominicano basado en analítica, una opinión que resalta la evolución de un juego que ha ido mutando hacia un enfoque más técnico y calculado.

El Poder de la Analítica y la Preferencia Personal: Una Reflexión sobre el Béisbol Moderno

Ramírez no dudó en afirmar que si nos basamos únicamente en las estadísticas avanzadas, Juan Soto es el mejor bateador de la República Dominicana. La razón de esta afirmación se debe a la sobresaliente capacidad de Soto para manejar la zona de strike y su habilidad para generar bases por bolas, características que son vitales en el béisbol actual.

Sin embargo, Ramírez también destacó que el béisbol tiene diferentes enfoques y que, en su caso, su predilección personal va más allá de las cifras. A pesar de reconocer la destreza de Soto, Ramírez reveló que Fernando Tatis Jr. es su bateador preferido, por la agresividad con la que enfrenta cada turno al bate. Para él, la emoción de un bateador agresivo, dispuesto a ir al límite, es lo que realmente lo atrae.

El análisis de Ramírez sobre la analítica en su propio juego muestra su postura frente a las estadísticas: no le da demasiada importancia. Aunque en el pasado se le intentó introducir al mundo de los datos avanzados, Ramírez dejó claro que, cuando sus números van bien, no siente la necesidad de profundizar en ellos. La clave para él sigue siendo la agresividad y el instinto, algo que lo ha caracterizado desde sus inicios.

Un Sueño no Realizado: El Clásico Mundial de Béisbol

Ramírez también se refirió a uno de sus grandes deseos: participar en el Clásico Mundial de Béisbol. A pesar de que nunca ha tenido la oportunidad de representar a su país en este torneo, expresó su esperanza de poder hacerlo en futuras ediciones. Sin embargo, dejó claro que la comunicación dentro del equipo será clave para evitar malentendidos sobre su rol en el campo. Para Ramírez, lo más importante es que la toma de decisiones sea transparente y basada en el interés colectivo, por encima de las individualidades.

En cuanto a su posible rol en el equipo, el antesalista señaló que la claridad en las funciones es esencial para mantener la armonía. Si bien está dispuesto a aceptar cualquier posición o turno al bate que le asignen, siempre que se le comunique previamente, subrayó que, para él, lo más importante es la República Dominicana y no su propio ego.

La Elección de Quedarse en Cleveland: Un Acto de Sacrificio Familiar

Uno de los aspectos más personales de la vida de José Ramírez ha sido su decisión de firmar una extensión de contrato con los Guardianes de Cleveland en 2022 por siete años y 141 millones de dólares. Aunque las ofertas de otros equipos eran más lucrativas, Ramírez optó por la estabilidad familiar, priorizando el bienestar de su esposa e hijos por encima del dinero.

En sus palabras, “Lo que realmente me importa es estar con mi familia, en Cleveland, donde mis hijos crecen y mi hija estudia”. Para Ramírez, el dinero no lo es todo; lo que realmente valora es el ambiente familiar y el tiempo que puede compartir con los suyos en un lugar que le ofrece seguridad y tranquilidad. Este sacrificio personal no fue fácil, pero al final, su decisión estuvo basada en sus valores y su deseo de darle lo mejor a su familia.

Un Camino Difícil hacia la MLB: De la Subestimación a la Grandeza

El camino hacia las Grandes Ligas de José Ramírez no fue nada sencillo. En sus primeras etapas, muchos entrenadores y observadores lo subestimaron debido a su físico pequeño. Fue precisamente esa subestimación lo que lo motivó a entrenar aún más duro. A pesar de las críticas, Ramírez nunca perdió la fe en sí mismo y en su habilidad para superar los obstáculos. Desde sus inicios, combinó entrenamientos en el campo, el gimnasio y hasta la playa para mejorar su rendimiento.

En un emotivo relato, Ramírez compartió cómo, en sus primeros años, recibió un bono de solo 50 mil dólares para firmar con un equipo. A pesar de las expectativas bajas, su arduo trabajo y determinación lo llevaron a superar todas las barreras, demostrando que su talento podía estar por encima de cualquier pronóstico negativo.

El Apoyo Familiar: Un Pilar en la Carrera de Ramírez

A lo largo de su carrera, Ramírez nunca ha olvidado el sacrificio de su madre, quien trabajaba arduamente para mantener a la familia. Ver a su madre luchando día tras día le sirvió de inspiración para perseguir su sueño y, eventualmente, lograr que su familia tuviera una vida más cómoda. Al alcanzar el éxito, Ramírez pudo darle una mejor vida a su madre y dejar atrás las dificultades económicas que enfrentaron en sus primeros años.

La Hermandad con Carlos Santana y el Apoyo a Junior Caminero

Ramírez también se mostró agradecido por la relación cercana que ha mantenido con Carlos Santana, otro destacado pelotero dominicano. Santana ha sido una figura clave para Ramírez, brindándole apoyo y orientación desde sus primeros días en las Grandes Ligas. La camaradería y el respeto mutuo entre ambos jugadores son fundamentales para el éxito de la dinámica del equipo.

En otro ámbito, Ramírez destacó su cercanía con Junior Caminero, un joven talento dominicano, y se mostró orgulloso de haber sido parte del proceso que llevó al novato a brillar en la final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Ramírez no solo apoya a Caminero en su desarrollo, sino que también tiene una fuerte lealtad al Escogido, el equipo de sus sueños en la LIDOM.

Un Futuro Brillante: Logros y Metas Personales

A pesar de su éxito ya consolidado, José Ramírez sigue mirando hacia el futuro con ambición. Con 39 jonrones y 118 carreras impulsadas en 2024, el antesalista tiene como objetivo alcanzar las 300 bases robadas en 2025, un logro que lo pondría en un selecto grupo de peloteros 300-300. Ramírez, quien ha sido una pieza fundamental en la ofensiva de los Guardianes, sigue motivado para seguir mejorando y alcanzar nuevas metas en su carrera.

La historia de José Ramírez es un testimonio de sacrificio, humildad y amor por la familia y el país. Su enfoque en la agresividad en el juego, su visión sobre la analítica y su deseo de seguir creciendo como jugador son solo algunos de los factores que lo han llevado a ser una figura admirada en el béisbol moderno.