La pelota invernal dominicana es un espectáculo cargado de emociones, jugadas sorprendentes y, en ocasiones, controversias que alimentan el debate entre fanáticos, analistas y hasta dirigentes. El pasado domingo, una vez más, José Sirí, conocido como “El Rayo”, puso al béisbol local de cabeza al protagonizar una audaz jugada que no solo desafió las expectativas, sino que también dejó una estela de discusión sobre la interpretación de las reglas del corrido de bases.

Durante la importante victoria de los Gigantes del Cibao ante las Águilas Cibaeñas, Sirí se robó la tercera base y, con un movimiento lleno de astucia y velocidad, terminó anotando en una misma secuencia tras un deslizamiento electrizante en el plato. Si bien la acción encendió las redes sociales con elogios y asombro, también generó controversia sobre si había infringido la regla que limita el desplazamiento del corredor a un margen de tres pies fuera de su línea de carrera.

El corrido de Sirí comenzó con un robo hacia la antesala donde esquivó, de manera impecable, el toque del defensor Jonathan Villar, quien no pudo reaccionar a tiempo. Como si eso no fuera suficiente, al notar un ligero descuido del receptor J.C. Escarra, el jardinero emprendió la carrera hacia el home, culminando con un deslizamiento abierto que evitó cualquier intento de toque.

La controversia surge porque la regla 5.09(b)(1) del reglamento oficial de las Grandes Ligas establece que un corredor puede ser declarado out si abandona su línea de carrera al desplazarse más de tres pies para evitar un toque. Sin embargo, en la interpretación de los árbitros, la acción de Sirí nunca transgredió esta disposición, ya que no hubo un intento claro de Villar ni de Escarra por tocarlo en ambos movimientos.

Aquí radica el meollo del debate: ¿Se puede hablar de abandono de línea si no existe una jugada de toque clara? Los árbitros, quienes tienen en estos casos la última palabra al tratarse de una llamada de apreciación, validaron la acción y permitieron que la carrera subiera al marcador, lo que provocó una ligera protesta del dirigente aguilucho Yadier Molina.

Más allá de la controversia, la jugada de Sirí ejemplifica su atrevimiento, velocidad y la intuición que lo ha convertido en una de las figuras más dinámicas del béisbol dominicano. Desde su regreso a los Gigantes del Cibao, ha logrado robar cinco bases, demostrando su capacidad de cambiar el curso de un partido con su agresividad en los senderos.

El corrido de bases no solo sumó una carrera vital para los Gigantes, que buscan asegurar su boleto a la postemporada, sino que también fue una muestra de cómo jugadores como Sirí mantienen vivo el espectáculo en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM). Su actuación, enmarcada en un contexto donde la velocidad y la toma de riesgos son cruciales, recordó a los aficionados la belleza del béisbol jugado con inteligencia y pasión.

