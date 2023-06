Josh Donaldson reflexiona sobre su posible retiro del béisbol El antesalista de los Yankees de Nueva York habló sobre lo que sería un hipotético adiós a las Grandes Ligas.

Los Yankees de Nueva York están lidiando actualmente con un momento de la temporada 2023 de las Grandes Ligas que jamás pensaron que llegaría. Después de ser los monarcas absolutos de la División Este de la Liga Americana en el año 2022, nunca pensaron que en el siguiente curso su clasificación a los playoffs iba a verse tan amenazada como lo está ahora. En este momento están sólo medio juego por encima del precipicio en la carrera por los cupos del Wild Card del joven circuito.

Sin embargo, hay otras cuestiones del entorno de los Bombarderos que, aunque no deben ser atendidas de manera urgente, sí que tienen que ser importantes de cara al futuro. Por ejemplo, recientemente se supo que Josh Donaldson, actual tercera base de la escuadra de la Gran Manzana, está manejando seriamente la posibilidad de retirarse al finalizar el presente curso.

Las razones son variadas, pero básicamente se reducen a que su rendimiento ha caído y las lesiones ya han comenzado a tocar su puerta de manera recurrente. Para dar evidencia al respecto basta con citar que en este lapso ya estuvo fuera durante 57 días por una dolencia en el tendón de la corva y que en el 2022 experimentó problemas en un hombro.

Para más inri, quedó en el pasado aquel Donaldson magistral que fue elegido como MVP de la Liga Americana en el año 2015 cuando jugaba con los Azulejos de Toronto. Incluso, no ha podido reflejar en el Yankee Stadium lo que venía de hacer con el uniforme de los Mellizos de Minnesota en las zafras 2020 y 2021.

Por ese motivo, manifestó al reconocido medio The Athletic lo siguiente en una conversación que tuvieron recientemente: “(Retirarme o no) Solo depende de cómo me sienta al pasar este año y esta temporada y todo eso y hablar con mi familia. Si siento que quiero jugar todavía, y siento que, con mi situación familiar, eso es lo que quiero hacer, pero no he pensado más en ello”.

Cabe destacar que los Yankees aún tienen una opción de contrato para la campaña 2024 sobre Josh Donaldson, pero lo más probable es que no la ejerzan, por lo que les saldría encontrar otro antesalista.