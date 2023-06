Shohei Ohtani demuestra que es muy grande para unos Angels tan pequeños El jugador japonés sigue rompiendo esquemas en las Grandes Ligas, pero su club no es capaz de seguirle el paso.

Todos saben el talento sobrehumano que alberga una figura como Shohei Ohtani. No caben dudas de que es el mejor y más completo jugador de las Grandes Ligas en este momento y por eso cada vez que salta al terreno es un deleite observarlo, incluso para sus rivales. Todos se maravillan ante la asombrosa capacidad de la estrella nipona mientras aguardan a que sea agente libre al final de la presente campaña. Sin embargo, no todo es color de rosas para él.

Aunque sus habilidades no pueden ser cuestionadas ni colocadas en tela de juicio, debe ser frustrante para alguien como The Showtime no tener respaldo por parte de sus compañeros. Probablemente al único que podamos excluir de manera total y rotunda sea Mike Trout, otro fenómeno generacional como él. De ahí en más, los Angelinos de Los Ángeles se hunden y, a pesar del gran esfuerzo realizado por el japonés, queda claro que no los Halos no son un equipo de playoffs.

Si bien es cierto que todavía los Angels tienen posibilidades de acceder a la postemporada, no es menos verídico que Ohtani lucha prácticamente solo. Tras la jornada de ayer, el oriundo de Oshu pasó a liderar Las Mayores en jonrones conectados con 23, carreras empujadas con 56, OPS con 173, OPS+ con 171 y promedio de bateo en contra más bajo como lanzador con .178. Pero la cosa no termina allí, puesto que Shohei es prácticamente el líder absoluto de todos los renglones dentro de su club tanto ofensivos como a nivel de pitcheo.

El ganador del premio MVP de la Liga Americana en el año 2021 y del Novato del Año en el 2018 es el mejor jugador de los Angelinos en los siguientes departamentos: carreras anotadas (48), imparables conectados (82), cuadrangulares (23), bases por bolas recibidas (38), rayitas impulsadas (56), bases robadas (10), promedio de bateo (.300), OBP (.385), slugging (626), OPS (1.012), juegos ganados (6), efectividad de pitcheo (3.29) y ponches (105).

Con todo y eso, parece curioso que el cuadro de Los Ángeles se encuentre a 4.5 juegos de la punta de la División Oeste de la Liga Americana y no liderando dicha zona teniendo un beisbolista de este calibre. Definitivamente, pruebas de que Ohtani es demasiado enorme para unos Angelinos tan pequeñitos.