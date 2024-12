Jugador que los Yankees deben firmar tras perder a Juan Soto con los Mets

Los

Yankees de Nueva York

perdieron

a Juan Soto ante los Mets de Nueva York en la agencia libre

. Si bien la pérdida es tremenda, los Bombarderos tienen tiempo para hacer un cambio en esta temporada baja. Tienen prospectos para llenar sus jardines y las opciones no se ajustan a sus necesidades, ya que Anthony Santander y Teoscar Hernández no son grandes defensores. El jugador que los Yankees deberían fichar en la temporada baja es

Max Fried

.

Los Yankees llegaron a la Serie Mundial el año pasado en gran parte gracias a la excelencia de Soto. Aunque él ya no está, hay otros huecos que llenar en el roster. El pitcheo abridor detrás de Gerrit Cole flaqueó en la recta final y necesitan un mejor pitcheo si la ofensiva va a tener problemas. Fried ya se reunió con los Yankees y está cerca de tomar una decisión final.

The Athletic estima que el contrato de Fried será de cinco años y 140 millones de dólares. Sería el tercer lanzador caro en la rotación abridora, pero considerando la mala temporada de Carlos Rodón, es una necesidad. Rodón ha tenido un desempeño pobre en sus dos temporadas con los Yankees, lo que podría asustarlos y hacer que no contraten a otro lanzador.

Si Fried aterriza en el Bronx, será el mejor premio de consolación posible por la pérdida de Juan Soto. Esto no sólo es cierto porque Fried es un excelente lanzador, sino porque las opciones ofensivas son escasas.

Los Yankees deberían mantenerse alejados de una gran explosión ofensiva

Los mejores jugadores ofensivos disponibles son Teoscar Hernández, Anthony Santander y Pete Alonso. Cada uno de esos jugadores se adapta a una necesidad en el papel, pero no serían una gran opción considerando por qué los Yankees perdieron la Serie Mundial. Si bien Hernández ganó el título con los Dodgers, no es un gran defensor. Santander tampoco lo es y considerando que Giancarlo Stanton está asegurado como bateador designado, no serían una gran opción.

Los Yankees han tenido un problema en la primera base desde que Mark Texiera se retiró. Anthony Rizzo tuvo una gran temporada 2022, pero sufrió una conmoción cerebral en 2023 y nunca volvió a ser el mismo. Ningún primera base conectó un jonrón después del 31 de julio para Nueva York. Si Pete Alonso hubiera estado en cualquier otro equipo el año pasado, podría haber sido una buena opción. Pero la estética debería ser un factor a considerar con este movimiento.

Los Mets ficharon al bateador superestrella de los Yankees. Sí, todavía tienen a Aaron Judge, pero Soto demostró que fue el motor de la postemporada. Los Yankees no pueden responder contratando al jugador que los Mets desecharon para traer a Soto. Alonso es un gran jugador y será un fantástico fichaje en la agencia libre en algún lugar, pero no debería aterrizar en el Bronx.