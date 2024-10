La debilidad de los Dodgers en la Serie Mundial que daría el triunfo a los Yankees ¿La rotación de los Dodgers, su talón de Aquiles en la Serie Mundial?

Los Ángeles ha tenido una temporada de altibajos debido a lesiones, pero lograron alcanzar la Serie Mundial. Sin embargo, la capacidad de los Yankees para desgastar a sus lanzadores podría ser la clave que les impida llevarse el campeonato.

Cuando comenzó la temporada 2024, pocos dudaban que los Dodgers de Los Ángeles eran los favoritos para ganar la Serie Mundial. Con la adquisición de dos grandes estrellas como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, y el récord de 100 victorias del año anterior, el equipo californiano parecía destinado a hacer historia. Sin embargo, las lesiones y otros contratiempos a lo largo del año han dejado al descubierto una vulnerabilidad que podría costarles caro: la rotación de lanzadores.

Lesiones: El enemigo silencioso de Los Ángeles

El camino hacia la Serie Mundial ha sido cualquier cosa menos sencilla para los Dodgers. Desde el principio, sabían que no contarían con Shohei Ohtani en el montículo debido a su rehabilitación, y que cualquier contribución de Clayton Kershaw sería limitada. Pero las lesiones no se detuvieron ahí: Tyler Glasnow, Tony Gonsolin, Gavin Stone, Dustin May y River Ryan se sumaron a la lista de bajas, dejando al equipo sin gran parte de su temida rotación de lanzadores.

Este golpe a su staff de pitcheo fue severo, pero de alguna manera los Dodgers se las ingeniaron para ganar 98 juegos y abrirse camino hasta la Serie Mundial, enfrentándose con éxito a equipos como los Padres y los Mets en las series de playoffs. No obstante, ahora se enfrenta a un reto aún mayor: los Yankees de Nueva York.

La amenaza de los Yankees: Paciencia al bate y poderío ofensivo

Si bien los Yankees no han tenido una ofensiva explosiva en la postemporada, su paciencia y disciplina al bate los convierte en un equipo muy difícil de enfrentar. Gleyber Torres ha brillado como primer bate, con Juan Soto, Aaron Judge y Giancarlo Stanton listos para aprovechar cualquier error del equipo contrario. La capacidad de estos jugadores para trabajar los conteos y embasarse mediante bases por bolas ha sido clave para su éxito.

Los Yankees han registrado una impresionante tasa de bases por bolas del 13.9% en los playoffs, lo que podría ser devastador para un cuerpo de lanzadores de los Dodgers que ya llega cansado y corto de profundidad. Los lanzadores de Los Ángeles no solo se enfrentarán a una poderosa alineación, sino a una que sabe cómo hacer que el conteo de lanzamientos aumente rápidamente, lo que obligará al manager Dave Roberts a tomar decisiones difíciles desde el principio.

La rotación de lanzadores: ¿El talón de Aquiles de los Dodgers?

Los Dodgers han apostado por una rotación de tres hombres durante los playoffs, complementada con juegos de bullpen, y parece que mantendrán esta estrategia en la Serie Mundial. Walker Buehler, Yoshinobu Yamamoto y Jack Flaherty han sido los caballos de batalla, pero el desgaste acumulado es evidente. Si alguno de ellos enfrenta problemas en las primeras entradas —y con la capacidad de los Yankees para castigar los errores— Roberts podría verse obligado a recurrir a su bullpen mucho antes de lo planeado.

El problema es que los Dodgers podrían quedarse sin opciones rápidamente. Si Roberts tiene que recurrir a su bullpen en un juego temprano, podría no tener suficientes armas disponibles para el siguiente partido, donde, según los rumores, se espera que jueguen un “bullpen game”. Esto deja a los Dodgers en una situación delicada, donde una mala salida o un partido largo podría desestabilizar completamente su estrategia de pitcheo.

¿El regreso de Alex Vesia como factor decisivo?

Otro factor a tener en cuenta es la falta de lanzadores zurdos en el bullpen de los Dodgers. En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Anthony Banda fue el único relevista zurdo en la lista, y si bien ha estado sólido en los playoffs, los Dodgers necesitan más opciones para enfrentar a la alineación de los Yankees, que presentan debilidades ante lanzadores. zurdos.

Alex Vesia, quien fue dejado fuera del roster de la NLCS debido a una lesión en los músculos intercostales, podría ser una opción crucial si se recupera un tiempo. Vesia tuvo una temporada estelar con una efectividad de 1.76 y limitó a los bateadores rivales a un promedio de .148. Su presencia podría ser fundamental para que los Dodgers puedan neutralizar a bateadores clave de los Yankees en momentos críticos.

La paciencia es la clave del éxito

A pesar de todos los obstáculos, los Dodgers han demostrado ser un equipo resistente y talentoso. Sin embargo, la falta de profundidad en su rotación de lanzadores, combinada con la paciencia de los Yankees al bate, podría ser la combinación que determine el resultado de la Serie Mundial.

Si los Yankees logran castigar a los lanzadores de los Dodgers desde el principio, obligando a Roberts a agotar su bullpen antes de tiempo, las posibilidades de Los Ángeles de conquistar el título podrían desvanecerse. Los Dodgers deben encontrar una manera de manejar esta debilidad si quieren alzarse con el campeonato, y eso incluye tanto la gestión precisa de los lanzadores como el regreso de figuras clave como Vesia.

El destino de la Serie Mundial puede depender de algo tan simple, pero tan decisivo, como el conteo de lanzamientos y la paciencia en el plato.