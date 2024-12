Oferta de canje de Yankees a los Astros por Kyle Tucker es una porquería

El cambio de juego en ambos sentidos, Kyle Tucker, sería de gran ayuda para apaciguar a los inquietos fanáticos de los Yankees tras

la deserción de Soto como agente libre a los Mets de Nueva York

. El problema, sin embargo, es que, según se informa, Nueva York

no está cerca

de cumplir con las demandas de los Astros por el jardinero tres veces All-Star.

“Hablé con alguien de la gerencia de los Astros y me dijeron que los Yankees no ofrecieron nada de lo que los Astros querían”, dijo una fuente anónima a Randy Miller de NJ.com. “Nada. Creen que los Yankees han ofrecido basura”. Teniendo en cuenta que Steve Cohen acaba de superar la oferta de Hal Steinbrenner por el mejor talento disponible, la idea de que Cashman esté ofreciendo poco al gerente general Dana Brown y a los Astros no le sentará bien al Bronx.

¿Los Yankees llegarán a un acuerdo con los Astros?

Suponiendo que los Yankees no estén ofreciendo prospectos de primer nivel como afirma esta fuente, las conversaciones podrían no avanzar más. Tucker es un ex ganador del Guante de Oro que habría conectado 30 jonrones por tercera vez en cuatro temporadas si no se hubiera perdido tres meses por una lesión en la espinilla en 2024. También tiene un promedio de bateo de .274 en su carrera, lo que satisface un problema de promedio de bateo que a menudo afecta al equipo de Aaron Boone. En resumen, Nueva York no va a poder desplumar a Houston por este chico.

Los jardineros derechos de alto nivel no se adquieren sin un gran sacrificio. Los Astros tienen la mira puesta en el Novato del Año de la Liga Americana Luis Gil, pero Cashman duda en desprenderse del lanzador derecho de 26 años. La llegada de Fried podría no ser suficiente para persuadirlo de cambiar a uno de sus lanzadores abridores, especialmente uno con la promesa de Gil.

Sin embargo, la incorporación de Kyle Tucker podría garantizar que los Yankees lleguen a 2025 con otro dúo deslumbrante en la alineación. La franquicia todavía está en modo de ganar ahora y debe determinar cómo puede regresar de la manera más óptima a la Serie Mundial la próxima temporada. Completar un acuerdo para otro jugador versátil de alquiler por un año podría ofrecerle a Nueva York ese camino.

Pero parece que todavía quedan varias conversaciones por delante antes de que se concrete un traspaso espectacular entre los Yankees y los Astros. Estén atentos.