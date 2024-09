El emblemático Globe Life Field, hogar de los Texas Rangers, ha sido escenario de un nuevo acto de vandalismo que ha dejado perplejos a los aficionados de los Yankees de Nueva York. La placa que marcaba el lugar exacto donde cayó el histórico jonrón número 62 de Aaron Judge en 2022 ha sido robada nuevamente, según informó el comentarista de los Yankees, Justin Shackil. Este incidente no es la primera vez que ocurre, lo que ha generado indignación entre los seguidores de Judge y el equipo neoyorquino.

Un Robo Recurrente: La Placa de Aaron Judge Desaparece por Segunda Vez

El 4 de octubre de 2022, Aaron Judge hizo historia al conectar su cuadrangular número 62 de la temporada, superando el récord de la Liga Americana que Roger Maris había mantenido durante décadas. Ese momento icónico quedó inmortalizado en el Globe Life Field con una placa colocada en la Sección 31, Fila 1, Asiento 3, donde aterrizó la pelota tras el poderoso batazo de Judge frente al lanzador de los Rangers, Jesús Tinoco. Sin embargo, la placa que marcaba este lugar ha sido objeto de robo en dos ocasiones, dejando un vacío en la historia reciente del béisbol.

La Reacción de los Aficionados y del Equipo

La desaparición de la placa ha generado una mezcla de frustración y desconcierto entre los aficionados de los Yankees, especialmente ahora que el equipo está de regreso en Arlington para una serie de tres juegos contra los Rangers. En 2022, cuando Judge conectó su jonrón récord, los aficionados de Texas mostraron un respeto inusual al aplaudir al jardinero de los Yankees mientras era retirado del juego en la siguiente entrada. Este gesto fue visto como un reconocimiento al logro histórico, a pesar de ser realizado por un rival.

Sin embargo, la desaparición repetida de la placa parece contradecir esa muestra de respeto, creando una sensación de pérdida tanto para los aficionados como para el equipo. Aunque los Rangers han reconocido el robo, han decidido no reemplazar la placa por tercera vez, dejando solo los restos del adhesivo que la mantenía en su lugar como un triste recordatorio de lo que alguna vez estuvo allí.

Un Reto para Aaron Judge en su Regreso a Texas

Aaron Judge regresa al Globe Life Field con la presión de mantenerse al ritmo de su propio récord. Con 51 jonrones hasta ahora en la temporada 2024, Judge ha experimentado una “sequía” de seis juegos sin conectar un cuadrangular, lo que lo coloca ligeramente por detrás de su récord personal. A pesar de esto, el poderoso toletero es conocido por su capacidad para realizar ráfagas de jonrones, y la serie en Texas podría ser el escenario perfecto para que recupere su ritmo.

La ironía del robo de la placa es palpable. Mientras Judge busca hacer historia una vez más, el estadio donde logró uno de sus mayores hitos ha sido escenario de la desaparición del marcador que conmemoraba ese momento. Los fanáticos de los Yankees y de Judge esperan que este desafortunado incidente no sea un obstáculo en su camino hacia nuevos logros.

¿Qué Significa Este Robo para el Legado de Judge?

El hecho de que la placa haya sido robada no una, sino dos veces, plantea preguntas sobre la seguridad y el valor de los recuerdos en los estadios modernos. Para los aficionados, la desaparición de la placa es un golpe simbólico al legado de uno de los mejores momentos en la carrera de Aaron Judge. A pesar de que el equipo de los Rangers ha decidido no reemplazar la placa, la importancia del jonrón número 62 de Judge no se desvanecerá tan fácilmente de la memoria colectiva de los seguidores del béisbol.

En última instancia, la historia de Aaron Judge y su récord en la Liga Americana perdurará, independientemente de los actos de vandalismo. Pero para aquellos que estuvieron presentes, o que sienten una conexión con ese momento, la pérdida de la placa es un recordatorio de la fragilidad de los recuerdos físicos en el mundo del deporte.

Mientras tanto, los Yankees de Nueva York y sus fanáticos mantendrán la esperanza de que Aaron Judge siga escribiendo su historia, una que no pueda ser borrada ni siquiera por los actos más desconsiderados.