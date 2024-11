Las intenciones de los Dodgers con Juan Soto después del fichaje de Blake Snell

Los

Dodgers se han acostumbrado

a gastar mucho dinero cada temporada baja, y deben recibir un mayor reconocimiento por no ser tímidos a la hora de utilizar sus recursos financieros. Sin embargo, dada la cantidad de grandes contratos que tienen en sus libros los Dodgers, uno podría pensar que incluso ellos tienen sus limitaciones en términos de gastos, lo que ahora pone en duda cómo la contratación de Snell afectaría su posible búsqueda del mejor agente libre del mercado,

Juan Soto

.

Según Jon Heyman del New York Post, los Dodgers “no parecen estar descartados” de Soto a pesar de haber comprometido un gran contrato con Snell. Sin embargo, según Heyman, es “difícil verlos como favoritos”, ya que cree que “incluso este equipo gigante con un gran modelo de negocios y enormes ingresos tiene límites”.

Pero mientras Soto no haya firmado todavía con otro equipo, los Dodgers deben ser considerados en la mezcla para hacerse con el jardinero derecho de 26 años. Tienen fondos ilimitados para financiar sus transacciones y su dominio sobre toda la MLB, y es raro que alguien tan joven y de élite como Soto llegue a la agencia libre. Si hay alguien por quien arruinarse, ese es Soto, aunque el tiempo dirá si los Dodgers logran ser el mejor postor.

Los Dodgers atienden una importante necesidad de lanzadores abridores

La profundidad de la rotación abridora no es algo que los Dodgers puedan dar por sentado, no después de que perdieron una cantidad histórica de juegos de sus abridores debido a lesiones en 2024. Perdieron a Tyler Glasnow y Gavin Stone por lesiones importantes la temporada pasada, y no hay garantías de que Yoshinobu Yamamoto tenga un certificado de buena salud en 2025. Además, no está del todo claro qué tan grande será la carga de trabajo de pitcheo que Shohei Ohtani puede asumir para la próxima temporada.

Jugadores como Walker Buehler, Clayton Kershaw y Jack Flaherty también son agentes libres , lo que significa que los Dodgers tenían espacio para agregar una pieza importante como Blake Snell a su rotación.