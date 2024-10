Lesión obliga a los Yankees a mantener a veterano fuera del roster de la Serie Mundial La presión está sobre los Yankees en esta Serie Mundial.

Los Yankees de Nueva York se preparan para enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial , en su intento por conseguir su primer campeonato desde 2009. Los Dodgers, por otro lado, ya consiguieron un título de Serie Mundial en esta década en 2020. Los Ángeles tendrá la ventaja de jugar de local en este partido, por lo que los Yankees ya están viendo una batalla cuesta arriba.

Esa montaña se hizo un poco más empinada el viernes cuando los Yankees anunciaron su roster final para la Serie Mundial. Iban a tener que dejar fuera a un jugador de posición de su banca debido a la activación de Néstor Cortés Jr. , quien ahora está saludable justo a tiempo para reforzar el bullpen.

En lo que inicialmente fue una decisión sorpresiva, el jugador de cuadro Jon Berti fue el jugador que no pudo jugar en la Serie Mundial. Sin embargo, la decisión se hizo más clara poco después cuando el mánager Aaron Boone dijo que Berti estaba lidiando con una lesión de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y no podía jugar, según Jack Curry de YES Network.

“Berti tiene una lesión en el flexor de la cadera, dijo Boone a los periodistas en Los Ángeles”, informó Curry en X, anteriormente Twitter. “Es por eso que no está en la plantilla”.

Berti no era un abridor habitual, pero a veces era un arma para los Yankees en los últimos partidos debido a su velocidad de élite. El ex Marlin le dio a Boone una opción como corredor emergente que puede ser una amenaza en las bases en los últimos partidos, pero los Yankees no contarán con eso en esta serie.

Esta era del béisbol de los Yankees se ha definido por fracasos y decepciones en los playoffs, pero 2024 tiene la oportunidad de ser finalmente su año. Nueva York ha sido el mejor equipo de la Liga Americana durante casi toda la temporada y ahora se han asegurado el banderín de la Liga Americana.

El cuadro de playoffs se abrió un poco para ellos cuando los Kansas City Royals eliminaron a los Baltimore Orioles en la ronda de comodines, y los Yankees lo aprovecharon al máximo. Luego, vencieron a los Cleveland Guardians en cinco partidos ajustados en la ALCS para quedar a cuatro victorias de la inmortalidad.

Ahora, la presión aumenta. Los Dodgers son una bestia diferente a cualquiera de los oponentes de los Yankees durante los playoffs hasta ahora, pero sigue siendo fundamental que los Yankees se encarguen de su trabajo. Están relativamente sanos después de recuperar a Anthony Rizzo y Nestor Cortes Jr. de sus lesiones y están jugando un muy buen béisbol.

Es posible que los Yankees tampoco puedan recuperarse con este roster. Juan Soto será agente libre y los rumores sobre su partida han estado circulando durante toda la temporada. Perder a Soto significaría perder al segundo mejor bate de la alineación de los Yankees, y actualmente no tienen a nadie en el equipo que pueda reemplazar esa producción.

Además, el equipo está envejeciendo, especialmente el cuerpo de lanzadores, por lo que esta puede ser su mejor oportunidad de ganarlo todo con este grupo. Dicen que la presión hace diamantes, y los Yankees esperan que esto sea cierto esta vez.