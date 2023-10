Dominicana le dobla el pulso a Puerto Rico, Dairon Blanco jugará aquí Dairon Blanco jugará con las Estrellas Orientales y no se dará de ningún modo un regreso a Ponce.

01/10/2023 · 11:51 AM

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) presentó una querella ante la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) contra dos equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) por presuntas practicas piratas. Los acusados fueron los conjuntos Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas.

Acusados por hacer supuestos acercamientos indebidos a los cubanos Dairon Blanco y JC Escarra, siendo estos reservas de los Leones de Ponce.

En el caso de Dairon Blanco, el periodista Enrique Rojas de ESPN, reportó el 4 de agosto la contratación por parte de las Estrellas Orientales, del veloz jardinero Dairon Blanco, así como del exjugador de Grandes Ligas, Yasiel Puig. Se alega que incluso las Estrellas Orientales hicieron el anuncio en sus redes sociales aunque luego lo retiraron.

Blanco destacó con su participación en Puerto Rico con Leones de Ponce la campaña anterior, situándose entre líderes los de bateo de la liga a la vez que se estafó 26 bases, líder en esa categoría. Blanco había sido reservado por los Leones, que contaban con él para la próxima temporada 2023-2024. Su participación se dio luego de su debut en Grandes Ligas con los Royals de Kansas City.

La CBPC no ha emitido una resolución respecto al castigo que aplicará, si alguno, a los equipos y/o los jugadores, pero su agente aseguró:

“Él va a jugar con las Estrellas Orientales. No va a jugar en Puerto Rico”

Lo cual es lo que se ciñe a la idea se ha hecho Dairon de sus próximos pasos: «Los planes míos son jugar invierno. Pienso incorporarme en noviembre a las Estrellas Orientales. Ahí sé que tendré varios cubanos en el equipo cómo Yasiel Puig, José Barrero, Roel Santos, entre otros. Lo importante es mantenerme saludable, seguir enfocado y trabajando fuerte en todos los elementos. Esto, para llegar en buena forma deportiva a los campos de entrenamiento de Grandes Ligas del 2024».

Esta campaña, Blanco, la primera parte de la temporada la jugó con la filial Triple A en Omaha, y bateó .347 a la vez que logró 47 robos en solo 49 juegos. En su carrera Grandes Ligas ha sido uno de los mejores robadores de bases de todo el béisbol.

Pero tener velocidad no es suficiente, hay que tener algo más. En la campaña de MLB 2023, acumula 22 bases robadas en 27 intentos, para una efectividad del 81%.

«Lo importante es estudiar al pitcher. En el caso mío, eso es lo que hago. Antes de llegar a las bases ya tengo estudiado al pitcher. Veo la manera en que se vira, la forma en que lanzan al home. Para mí es un poco difícil pues cuando entro al juego desde el banco los lanzadores relevistas se van demasiado rápido y tengo que cambiar la mentalidad y adaptarme para llegar a segunda base. Pero siempre trato de cumplir mi objetivo», comentó a Swing Completo.

El agente de Dairon Blanco, el cubano Carlos Pérez, defendió del supuesto comportamiento antiético por parte de las Estrellas Orientales, declarando que no hubo ningún acto en violación al Winter League Agreement y al Reglamento General de la CBPC y que ejecutivos de los Leones de Ponce están “totalmente equivocados”.

Pérez dice que Dairon Blanco no posee acuerdo con los Leones.

“Son cosas que no entiendo y más en un equipo que tiene tanta experiencia de años firmando”, declaró Pérez en Grandes en los Deportes. “Dairon Blanco pertenecía a los Toros (del Este) y no fue a ese equipo porque no le había llegado el pasaporte para poder jugar en República Dominicana. Se habla con los Toros y se les explicó la situación para que pudiera ir a Puerto Rico como es territorio de Estados Unidos, y ahí podía jugar.”

Tanto así, que según Pérez al Ponce salir de contienda, otros equipos boricuas quisieron a Dairon como refuerzo pero y Dairon dijo iría a República Dominicana con los Gigantes del Cibao para luego pasar a los Tigres del Licey en la final.

Carlos Pérez fue enfático de que Dairon Blanco jugará con las Estrellas Orientales y no se dará de ningún modo un regreso a Ponce. Dairon jugó ese año porque no tenía el pasaporte pero seguirá jugando en Dominicana y aún persiste una deuda económica pendiente de Ponce con Blanco.

Las Estrellas Orientales hizo saber en voz de su gerente Manny García a ESPN que el tema Dairon Blanco, está en mano de sus abogados.