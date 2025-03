Luis Castillo pierde el puesto de as de rotación de los Marineros Logan Gilbert asume el mando. El nuevo as de los Mariners para el Opening Day 2025.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Castillo respalda la decisión y destaca el crecimiento de su compañero.

El futuro ha llegado para los Seattle Mariners. El manager Dan Wilson anunció que Logan Gilbert será el abridor del equipo en el Opening Day de la temporada 2025, marcando un punto de inflexión en la rotación del equipo. Gilbert, quien ha mostrado una evolución constante en los últimos años, tendrá la responsabilidad de liderar al equipo desde el montículo en el juego inaugural contra los Oakland Athletics el próximo 27 de marzo en T-Mobile Park.

La decisión tomó a algunos por sorpresa, ya que el dominicano Luis Castillo, tres veces All-Star, había sido el elegido para abrir las dos temporadas anteriores. Sin embargo, lejos de mostrar descontento, Castillo recibió la noticia con madurez y orgullo, reconociendo el mérito de su compañero de equipo.

“Estoy súper feliz por él,” declaró Castillo. “Cuando [Wilson] me llamó y me dijo que le daría la oportunidad, me alegró mucho porque yo ya he tenido tres o cuatro Opening Days, y este es el primero para él.”

El ascenso de Logan Gilbert a la élite de la rotación

Desde su debut en las Grandes Ligas en 2021, Logan Gilbert ha trabajado incansablemente para establecerse como uno de los brazos más confiables de los Mariners. En la temporada 2024, su rendimiento alcanzó nuevos niveles de excelencia, llevándolo a su primer All-Star Game y siendo reconocido como el Mejor Lanzador del Año por la Asociación de Escritores de Béisbol de Seattle.

El derecho registró una efectividad de 3.23, con 220 ponches y 22 salidas de calidad en 208.2 entradas lanzadas, liderando la Liga Americana en innings de trabajo y en WHIP (0.89). Con estos números, era solo cuestión de tiempo antes de que asumiera el rol de as indiscutible de la rotación.

“Estaba súper emocionado, aunque un poco sorprendido porque no quería darlo por hecho,” confesó Gilbert. “Luis es un veterano y totalmente merecedor de este honor. Tenemos una gran rotación y varios podrían haber sido el abridor del Opening Day. Pero cuando [Wilson] me lo dijo, fue un sueño hecho realidad.”

Luis Castillo: Un mentor dentro y fuera del campo

Desde su llegada a Seattle en 2022, Luis Castillo se ha convertido en una figura clave dentro del clubhouse, tanto por su talento como por su liderazgo. Aunque Gilbert se ha consolidado como la nueva cara de la rotación, Castillo ha sido una influencia clave en su desarrollo.

“Me ha ayudado muchísimo,” afirmó Gilbert. “Es genial tenerlo cerca, mantiene el ambiente ligero y siempre está dispuesto a dar consejos. Me ha tomado bajo su ala en momentos clave y me ha ayudado a mejorar mi enfoque y mentalidad.”

El respeto y la admiración entre ambos lanzadores quedaron en evidencia cuando Wilson les informó de la decisión.

“Cuando Dan nos lo dijo, estuve en shock por unos segundos, asimilándolo,” recordó Gilbert. “Luis solo me miró y dijo ‘¡Di algo!’, y luego me abrazó. Estaba genuinamente feliz por mí. Eso dice mucho sobre quién es él dentro y fuera del campo.”

Gilbert, el primero desde Félix Hernández

Con esta designación, Logan Gilbert se convierte en el primer abridor de Opening Day desarrollado por los Mariners desde el legendario Félix Hernández en 2018. Un dato que subraya no solo la confianza que Seattle ha depositado en él, sino también el camino de esfuerzo y dedicación que ha recorrido.

“Desde la secundaria, el Opening Day siempre me ha parecido un evento especial, como un feriado,” dijo Gilbert. “Es el primer juego del año, con los mejores lanzadores enfrentándose. Siempre lo he visto como algo único, y ahora me toca vivirlo.”

La temporada 2025 inicia con grandes expectativas para los Mariners, y todo indica que Gilbert está listo para asumir el reto. Mientras tanto, la presencia de Castillo seguirá siendo vital, tanto para el éxito del equipo como para la evolución de su joven compañero.