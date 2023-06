¿Mala suerte o malas mañas? La razón de la inconsistencia de abril a mayo en Jorge Mateo, y qué esperar El campocorto de los Orioles Jorge Mateo no está en la alineación titular del miércoles frente a los Azulejos. Mateo había estado luchando mucho en el plato, pero logró irse de 3-1 con una base por bolas y una carrera anotada el martes. Sin embargo, no jugará el miércoles ante el lanzador derecho de los Azulejos, José Berríos, mientras que el novato Gunnar Henderson pasa a las paradas cortas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de un buen comienzo la falta de consistencia en el plato empujó a Jorge Mateo a la banca.

Al comenzar la temporada 2023, el futuro de la posición de campocorto en Baltimore estaba en debate. Después de un abril increíble de Jorge Mateo, parecía que ya no habría mucho que discutir. Mateo atravesó abril y apostó por la posición de campocorto titular.

Sin embargo, cuando llegó mayo, la narrativa cambió. Mateo pasó de ser uno de los mejores bateadores de abril a uno de los peores de mayo. Si bien se esperaba que Mateo regresara a la tierra, su caída fue drástica.

Jorge Mateo en abril

Abril fue un gran mes para los Orioles y Jorge Mateo. Era uno de los mejores jugadores de béisbol y parecía haber asegurado la posición de campocorto. En el primer mes de la temporada, Mateo tuvo un OPS superior a mil y un wRC+ de 187. Eso se debió en parte a sus 11 extrabases y al 40% de hits fuertes. Mateo estaba golpeando la pelota con fuerza y ​​usando su velocidad para vencer los rodados.

Con un promedio de bateo de .347, la velocidad de Mateo jugó un papel importante ya que ponía mucho la pelota en el suelo. Una diferencia entre Mateo y la mayoría de los otros jugadores es que él se beneficia de golpear la pelota en el suelo. Su velocidad le permite sacar rodados hacia el lado izquierdo a un ritmo muy alto.

Quizás lo más sorprendente de Abril de Mateo fue su tasa de ponches. Una tasa de ponches del 14,5% está muy por debajo de su tasa de carrera del 22%. Estaba poniendo mucho el balón en juego, lo que era una buena señal.

Tenía que haber alguna regresión, pero había hecho cambios notables en su enfoque por lo general son sostenibles y se mantienen.

Jorge Mateo en mayo

Mateo parecía un jugador completamente diferente en mayo. Todos sus números cayeron drásticamente y parecía completamente perdido en el plato.

Su OPS cayó de manera abismal a una marca de .316 con un wRC+ de -17 para acompañar. Con solo dos extrabases en mayo, el impacto de Mateo en el plato fue cero. Su tasa más afectada se redujo a la mitad, cayendo por debajo del 20% en mayo. No estaba ayudando a los Orioles de ninguna manera con su ofensiva.

Parecía que todos los cambios que Mateo había hecho en abril se habían esfumado. Golpeaba menos la pelota en el suelo y tiraba menos de ella. Estaba bateando más bolas elevadas, pero con una tasa de hits fuertes decreciente, no caían en los extrabases.

Todo esto antes de considerar el hecho de que su tasa de ponches casi se duplicó de abril a mayo. No estaba poniendo la pelota en juego tanto. Incluso con la caída de su tasa de hits fuertes, si estuviera poniendo bolas en juego con la misma frecuencia, sería difícil imaginar que no tenga un promedio de bateo de .200 o más. Mateo fue lo más cercano a un out automático durante el mes de mayo. Para un equipo que tiene aspiraciones de playoffs, ese tipo de producción es inaceptable.

El jugador de cuadro de los Orioles tiene fe en su swing después de un mayo difícil que se estuvo extendiendo al infortunio en junio. Mateo bateó .333 en abril pero solo .128 en mayo. Siente que le ha estado pegando fuerte a la pelota y que ha tenido mala suerte.

Con la forma en que le han ido las cosas a Jorge Mateo últimamente, al campocorto de los Orioles no le importará la forma en que anotó una carrera el martes . Mateo, después de todo, las aceptará de cualquier manera que vengan.

Mateo tuvo un gran primer mes; tuvo un mal segundo mes. Pero todavía quedan tres meses y medio por jugar, tiempo para encontrar aportar con consistencia. Ese es el desafío que lleva por delante. Es posible que Mateo no vuelva a alcanzar las alturas de abril, pero tampoco puede darse el lujo de caer en picado a los mínimos de mayo.

Debe haber algo intermedio, una forma en que su guante dinámico y su tiempo en las bases complementen lo que hace en el plato.

Mateo tuvo uno de los mejores comienzos de cualquier jugador en el béisbol. En abril, bateó .333 con un porcentaje de embase más slugging de 1.044. Conectó cinco dobles y seis jonrones en ese mes.

Los números alucinantes de abril llegaron con un cambio importante en la mecánica de Mateo . Abandonó la patada de pierna que usó la temporada pasada por un golpe más pequeño con el dedo del pie, y calmó los movimientos de la parte superior del cuerpo para asegurarse de que su sincronización mejorara. Comenzó con las manos ya cargadas hacia atrás, por lo que todo lo que necesitaba hacer era dar un paso adelante con el golpecito de los dedos de los pies y hacer un contacto fuerte.

En ese primer mes, Mateo promedió una velocidad de salida de 90.8 mph, según Statcast, cuatro millas por hora más rápido que el promedio en 2022.

Pero luego el calendario cambió a mayo, y con él llegó una realidad diferente.

Mateo bateó .128 en mayo con OPS de .316. Conectó dos dobles, sus únicos extrabases del mes, y su velocidad de salida promedio se redujo a 87.3 mph. Mientras luchaba, las manos de Mateo ocasionalmente volvían a adquirir malos hábitos. Agregó un movimiento adicional a veces, tirando de sus manos hacia atrás en una carga más profunda antes de balancear, y el más mínimo ajuste desequilibraba su sincronización.

A pesar de que su velocidad de salida promedio disminuyó el mes pasado. Tuvo mala suerte en mayo. Mateo golpeó 14 bolas ese mes a más de 100 mph, y solo dos de ellas fueron hits; las otras 12 incluyeron dos dobles jugadas.

Para cuantificar como una pelota golpeada con fuerza, debe dejar el bate de un jugador a 95 mph o más rápido. Mateo hizo eso 21 veces en mayo, y solo tres de ellas terminaron como hits. Esa es una tasa de outs casi increíble a pesar de que Mateo hizo un contacto de calidad.

Por muy buenos que fueran los resultados en abril, no aparecieron en mayo, incluso cuando la pelota saltó del bate de Mateo a gran velocidad. Dijo que si los Orioles no hubieran encontrado formas de ganar, la depresión podría haberse subido a su cabeza.

En cambio, con las victorias acumuladas, Mateo se consuela con el hecho de que todavía golpea la pelota con fuerza. Y aprovechará los golpes de suerte cuando se presenten.

El desempeño de Mateo en mayo hizo a los Orioles considerar una vez más el futuro del puesto. Dado que los Orioles tienen algunos jugadores de cuadro jóvenes muy talentosos, debe haber una discusión sobre quién debería ser el campocorto del futuro.

Para aquellos que no están familiarizados, las opciones para reemplazar a Mateo incluyen a Gunnar Henderson, Jordan Westburg y Joey Ortiz. Henderson actualmente juega regularmente en la tercera base de los Orioles, pero llegó como campocorto. Westburg es uno de los mejores bates de Triple-A en el béisbol y parece estar listo para un ascenso. Joey Ortiz ha jugado en un puñado de juegos para los Orioles esta temporada y ha dado a conocer sus habilidades defensivas.

Los Orioles necesitan producción desde la posición de campocorto. Sin otros agujeros evidentes en su alineación, Mateo trazó su camino hacia la banca.

Ahora esta de regreso, peleando por oportunidades para demostrar, ver qué termina imponiéndose en junio y más allá en la temporada. Si impera algo un poco parecido a abril, indudablemente hubo algo de mala suerte. Si sigue apareciendo con más frecuencia el Mateo de mayo, quiere decir que volvieron sus malas malas mañas; que no logró domarlas como hizo en abril.

Si Mateo no cambia las cosas, será difícil justificar mantenerlo en la alineación. Las expectativas no son la de abril, nos ilusionamos con estar viendo a un jugador bateando .270 con 20 jonrones y 50 bases robadas. Es demasiado pronto para decir que no lo hará esta temporada, pero muchas cosas deben cambiar. Si Junio termina con más de lo que vimos en mayo, los Orioles es seguro que le darán oportunidad a otro más de la granja.