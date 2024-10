MLB y Yankees toman medidas contra fanáticos que interfirieron con Mookie Betts

Los dos fanáticos recibirán un reembolso por las entradas que compraron para el Juego 5 de la serie el miércoles, según Pérez.

Según Jesse Rogers de ESPN, MLB pidió a los Yankees que prohibieran a los dos fanáticos.

Fue un momento polémico en el juego en la parte baja de la primera entrada. Mookie Betts se estiró hacia territorio foul para atrapar una pelota bateada por Gleyber Torres. Lo hizo, pero los dos fanáticos de los Yankees continuaron presionando el guante de Betts y finalmente lograron sacar la pelota. Aún así, se consideró que fue una atrapada y Gleyber Torres quedó fuera.

Los fanáticos de los Yankees criticados por el incidente de Mookie Betts

Es comprensible que los dos fanáticos de los Yankees todavía estén recibiendo muchas críticas de los fanáticos y los miembros de los medios, incluido Jeff Passan, experto en MLB de ESPN.

“Nunca había visto algo así, fue la máxima bufonería de los fanáticos, los echaron del juego”, dijo Jeff Passan en el Pat McAfee Show. “Debería haber una regla… Y mira al otro entrar y agarrar la mano. ¿Qué estás haciendo? … No fue una buena situación. Y mira, he criticado a los fanáticos de Los Ángeles en el pasado por arrojar cosas al campo. Estos caballeros, ni siquiera los voy a llamar caballeros. Estos hombres merecen cada parte de la crítica y ser echados del juego. Jesse Rogers, nuestro intrépido reportero de béisbol fue y habló con ellos, habló con uno de ellos después. Y la cita que obtuvo fue: ‘Tuve que defender y patrullo esa pared’. Amigo, la pared no es tuya para patrullar. Y espero que los fanáticos comprendan que no solo los van a expulsar del estadio por una entrada de más de $1,000, sino que también es probable que se les revoque la oportunidad de volver al estadio si actúan de esa manera”.

Un alto precio a pagar para los dos fanáticos, ya que se perdieron la oportunidad de que los Yankees regresaran de un 2-0 en el Juego 4, y se perderán la oportunidad de que Gerrit Cole subiera al montículo para intentar extender la serie en el Juego 5. Con suerte, no habrá más incidentes como este en la serie de ahora en adelante.