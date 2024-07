Adrian Beltré, conocido por su aversión a que le toquen la cabeza, recibió una sorpresa humorística de David Ortiz durante su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama, destacando una tradición que comenzó en sus años de jugador.

En una ceremonia repleta de emociones y reconocimientos, Adrian Beltré, el talentoso tercera base dominicano, fue honrado con su lugar en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Sin embargo, el evento no estuvo exento de humor, cortesía de su compatriota y también miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, conocido como Big Papi. Ortiz, en un gesto inesperado pero característico, decidió jugarle una broma a Beltré, tocándole la cabeza, algo que siempre ha incomodado al recién inducido inmortal.

La escena se desarrolló en un momento clave de la ceremonia. Justo cuando Beltré se preparaba para pronunciar su discurso frente a sus colegas, ejecutivos, familiares y fanáticos, Ortiz se acercó sigilosamente por detrás y le pasó la mano por la cabeza. Este gesto provocó risas entre los presentes y una reacción juguetona de Beltré, quien fingió buscar un guante debajo del pódium, rememorando sus días en el campo cuando respondía a esta broma lanzando su guante a quien se atreviera a tocarle la cabeza.

Adrian Beltre thought his days of getting touched on the head were over, but Big Papi had other ideas 😭 pic.twitter.com/wn6DOl1cyH

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 21, 2024