Ohtani y su récord de 400 bases totales por la salvación de los Dodgers en la postemporada La fuerza imparable que desafía récords en una temporada histórica

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada 2024 de la MLB ha estado marcada por hazañas impresionantes, pero pocos jugadores han acaparado tanto la atención como Shohei Ohtani, quien no solo ha demostrado ser una fuerza dominante en los Dodgers de Los Ángeles, sino que ha rescrito la historia del béisbol. En medio de una temporada cargada de expectativas y desafíos, Ohtani sigue asombrando con su capacidad para romper barreras y establecer récords que no se veían en más de dos décadas. Su última hazaña: alcanzar las 400 bases totales, una cifra que no se había alcanzado desde 2001, cuando Todd Helton lo hizo para los Rockies de Colorado. Este logro no solo consolida a Ohtani como uno de los mejores jugadores de la historia reciente de la MLB, sino que también subraya su importancia en la recta final de la temporada 2024, donde los Dodgers buscan reivindicarse en la postemporada.

Shohei Ohtani y su impacto en los Dodgers: Un año de gloria

La llegada de Shohei Ohtani a los Dodgers no fue solo una transacción más; fue la firma que prometía cambiar el rumbo del equipo. El hombre de los 700 millones de dólares se ha convertido en la columna vertebral del equipo de Los Ángeles, una franquicia que ha dominado la División Oeste de la Liga Nacional en 11 de los últimos 12 años. El jueves por la noche, Ohtani fue nuevamente decisivo al conectar un sencillo en la séptima entrada que ayudó a los Dodgers a asegurarse el título divisional en una victoria de 7-2 sobre los Padres de San Diego. Con esa actuación, el japonés cerró una noche en la que bateó de 3-5, con dos sencillos y un doble, sumando a su cuenta personal las bases totales que le permitirían igualar un récord histórico.

Es importante destacar que Ohtani no ha necesitado estar en el montículo para demostrar su valía como MVP. Su destreza con el bate, sumada a su capacidad para dominar cualquier tipo de lanzamiento, lo ha llevado a un nivel que pocos pueden igualar. Con 44 hits de extrabase (37 dobles y siete triples), Ohtani ha demostrado ser mucho más que un simple bateador de poder. Su versatilidad para distribuir la pelota por todo el campo lo ha convertido en un verdadero terror para los lanzadores rivales.

Un récord que resuena: Las 400 bases totales

Al alcanzar las 400 bases totales, Shohei Ohtani se une a un selecto grupo de jugadores que han logrado esta hazaña en la historia de la MLB. El último en lograrlo fue Todd Helton en 2001, quien acumuló 402 bases para los Rockies. Este tipo de logro subraya la extraordinaria capacidad de Ohtani para generar impacto no solo en términos de poder, sino también en su habilidad para conectar todo tipo de hits. Si bien muchos lo asocian únicamente con los jonrones, Ohtani ha demostrado que puede atacar de múltiples maneras y ser una amenaza constante en el plato.

Este récord, además, tiene un significado profundo, ya que lo logra en un equipo plagado de estrellas y en medio de una temporada cargada de expectativas. Los Dodgers han experimentado sus propios altibajos en las últimas postemporadas, y con la incorporación de Ohtani, parece que han encontrado la chispa que necesitaban para superar esos fantasmas.

¿El salvador de los Dodgers en la postemporada?

Los Dodgers, a pesar de su dominio en la temporada regular, han enfrentado dificultades en los últimos años en los playoffs. En 2022, tras una campaña en la que lograron 111 victorias, fueron eliminados sorpresivamente en la NLDS por los Padres de San Diego. Un año después, en 2023, el equipo volvió a caer en la misma ronda, esta vez barridos por los Diamondbacks de Arizona. La narrativa parecía repetirse: un equipo dominante en la temporada regular, pero incapaz de mantener ese nivel en la postemporada.

Sin embargo, esta vez tienen un as bajo la manga: Shohei Ohtani. El japonés ha estado imparable en las últimas semanas de la temporada regular, y los Dodgers confían en que su presencia pueda marcar la diferencia en los momentos más críticos. Ohtani no solo aporta su capacidad ofensiva, sino que su influencia en el equipo podría ser el factor que rompa la racha de decepciones en playoffs.

El legado de Ohtani más allá de los récords

El impacto de Shohei Ohtani en la MLB va más allá de los récords y logros individuales. Su presencia en los Dodgers refuerza la idea de que un solo jugador puede cambiar el destino de una franquicia. Con su habilidad para destacar tanto en el montículo como en el plato, Ohtani ha revolucionado el deporte, convirtiéndose en un ejemplo de versatilidad y excelencia.

El récord de 400 bases totales es solo una prueba más de su capacidad para superar límites que parecían inalcanzables. A medida que se acerca la postemporada, la pregunta es si este será el año en que Ohtani no solo continúe rompiendo récords personales, sino también guíe a los Dodgers hacia un título que se les ha escapado en las últimas temporadas.

En definitiva, Shohei Ohtani ha demostrado que está en su mejor momento, y con él, los Dodgers parecen tener una oportunidad de oro para redimirse en los playoffs. La historia sigue escribiéndose, y con cada paso, Ohtani se acerca más a consolidarse como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.