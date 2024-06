Pedro Grifol se queda en los White Sox aunque sin futuro para el 2025 Reporta Bob Nightengale que no es probable que los Medias Blancas despidan a Pedro Grifol a mitad de temporada. Pero a su vez comienzan los rumores de buscar un nuevo coach para a siguiente temporada

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Medias Blancas de Chicago van encaminados a su segunda temporada consecutiva con 100 derrotas, con Pedro Grifol en el timón, el equipo de Chicago no han podido repuntar en victorias en la gran carpa. Ante esta situacion los fanáticos piden la cabeza del manager y empiezan a salir los nombre y rumores para la siguiente temporada, o peor aún, la corriente del 2024.

Los White Sox recientemente establecieron un récord de franquicia por la racha de derrotas más larga en una temporada, perdiendo 14 juegos consecutivos antes de vencer a los Boston Red Sox el viernes en Guaranteed Rate Field.

Los Medias Blancas iniciaron este lunes contra los Marineros de Seattle con un récord de 17-49, a 26 juegos del primer lugar y dueños del peor diferencial de carreras en las Grandes Ligas con -144. Han anotado 203 carreras esta temporada, la menor cantidad en todas las grandes ligas.

En 228 juegos con los White Sox, Grifol ha registrado un récord de 78-150, siendo su porcentaje de victorias de .342 el peor en la historia del equipo.

Según Bob Nightengale de USA Today, los White Sox “no tienen planes inmediatos” de destituir a Pedro Grifol como manager, incluso en medio de una de las peores rachas de juego en la historia del equipo. “Los White Sox creen que no tendría sentido contratar a otro manager y pagarle cuando el destino del equipo no va a cambiar sin importar quién esté en el dugout”.

A Grifol se le deben $3 millones la próxima temporada, y se espera que los White Sox “reevalúen” su posición con el club después de la temporada. Grifol ha dicho repetidamente que no le preocupa su situación laboral, sino que se concentra en la tarea que tiene entre manos mientras intenta cambiar la suerte del equipo después de su horrendo comienzo de temporada.

Ante esta situación, empiezan a salir nombres anunciando la salida de Grifol, entre los nombres sobresale el puertorriqueño Charlie Montoyo quien se desempeña como coach de 2da base de los Medias Blancas, que entraría como coach interino hasta acabar la temporada. Así mismo, empiezan a sonar nombres de Coaches como AJ Pierzynski, Joe Maddon, Ozzie Guillen, Joe Girardi.

Me preocupo por esto, por todos los que están aquí, por mi trabajo…Voy a dar lo mejor de mí todos los días, pase lo que pase, porque esto es para lo que vivo, esto es lo que me apasiona. Esto es para lo que nací. En mi mente, en mi corazón, nací para esto” Dijo Grifol en entrevista al All Chicago.