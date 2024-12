¿Podrían Devin Williams y Pete Alonso ser compañeros de equipo en los Yankees?

“Para ser honesto, la forma en que funciona mi mente, cada fracaso que he tenido se ha quedado conmigo”, dijo Williams a Anthony Reiber de Newsday. “Pero no es algo que me frene. En todo caso, me impulsa hacia adelante. Cada vez que fallo, quiero volver al montículo para enderezarme. Así es como he sido cada vez que he fallado. He desperdiciado salvamentos antes. Al día siguiente, quiero la pelota de nuevo. Quiero salir y anotar un cero y ayudar a mi equipo a ganar”.

El año pasado, los Yankees tuvieron una temporada tumultuosa en su bullpen. Clay Holmes comenzó como cerrador y tuvo algunas buenas semanas, pero perdió el puesto más adelante en la temporada. Si bien Luke Weaver estuvo casi perfecto como cerrador, su mejor papel es como relevista largo.

Williams consolida su bullpen pero podría ser compañero de equipo del hombre al que siempre estará ligado en la historia.

Los Yankees perdieron a Juan Soto y trajeron a Williams como parte de su Plan B post Soto. Max Fried y Cody Bellinger fueron otras piezas clave de ese plan. Pero también perdieron a Anthony Rizzo, quien ocupó la primera base durante la mayor parte de los últimos tres años. Alonso es agente libre y uno de los mejores primera base disponibles.

En los deportes hay coincidencias increíbles todo el tiempo, basta con mirar la interesante historia de Cody Bellinger y Giancarlo Stanton , pero esto sería fascinante. Williams y Alonso estarán vinculados en la historia de los Cerveceros y los Mets para siempre y podrían ser compañeros de equipo en los Yankees. Por la forma en que habla sobre el jonrón, no parece que a Williams le importe.

Los Yankees también necesitan un jugador del estilo de Pete Alonso en su alineación. Perdieron 41 jonrones de Soto y necesitan poder de jonrones para triunfar en el Yankee Stadium. Christian Walker sería otra gran opción para la primera base, pero no tiene antecedentes con Williams.

Los Yankees deberían ir a buscar un primera base y no parece que a su cerrador le molestaría si fuera Pete Alonso.