14/03/2025 · 06:32 AM

La temporada 2025 de la MLB arrancará con un duro golpe para los New York Yankees: la pérdida de su as, Gerrit Cole, debido a una cirugía Tommy John que lo dejará fuera por el resto del año. Ante esta situación, la reacción lógica habría sido salir al mercado en busca de un reemplazo de calidad. Sin embargo, los Yankees han decidido no hacer ningún movimiento significativo en la agencia libre ni en el mercado de cambios.

Esta decisión ha generado sorpresa y debate dentro del mundo del béisbol, pues un equipo con aspiraciones de campeonato suele buscar reforzar su rotación cuando pierde a su mejor abridor. ¿Por qué los Yankees han optado por esta estrategia?

La falta de opciones atractivas en el mercado

Uno de los principales motivos por los que los Yankees no han hecho un movimiento inmediato es la falta de opciones atractivas en la agencia libre. Según el periodista Ken Rosenthal, el equipo no está convencido de los nombres disponibles, entre ellos Lance Lynn, Kyle Gibson y Spencer Turnbull.

Ninguno de estos lanzadores representa una garantía de éxito en la postemporada, algo que los Yankees necesitan desesperadamente si quieren competir con equipos como los Baltimore Orioles o los Houston Astros. Lynn y Gibson, aunque veteranos con experiencia, han mostrado altibajos en los últimos años. Turnbull, por su parte, ha tenido problemas con las lesiones y la inconsistencia.

El factor financiero y el impuesto de lujo

Otro aspecto clave en la decisión de los Yankees es la cuestión económica. La franquicia ya está por encima del umbral del impuesto de lujo y cualquier contrato adicional vendría con un sobrecargo significativo.

Rosenthal explicó que, aunque los Yankees cuentan con un seguro que cubrirá parte del salario de Cole, esto no reducirá su cifra de impuesto de lujo. En otras palabras, firmar a otro lanzador significaría pagar mucho más de lo que indica su salario nominal.

A pesar de su poder financiero, los Yankees parecen estar priorizando la estabilidad económica a largo plazo en lugar de un refuerzo inmediato. Esta estrategia podría interpretarse como una señal de que el equipo no quiere comprometerse con contratos a corto plazo que podrían afectar futuras inversiones.

El plan interno: confiar en Will Warren y evaluar la rotación

En lugar de recurrir al mercado, los Yankees parecen estar apostando por el talento interno. Will Warren, considerado el prospecto más listo para Grandes Ligas dentro de la organización, podría recibir una oportunidad de demostrar su valía en la rotación.

El equipo evaluará su rendimiento en las primeras semanas de la temporada para determinar si es suficiente para mantener competitiva la rotación o si será necesario buscar refuerzos en la fecha límite de cambios.

Además, otros abridores como Carlos Rodón, Néstor Cortés y Clarke Schmidt tendrán que asumir un papel más protagónico en la rotación. La gran incógnita será si este grupo puede compensar la ausencia de Cole y mantener a los Yankees en la pelea por la postemporada.

¿Esperar hasta la fecha límite de cambios?

Si bien los Yankees no han hecho movimientos hasta ahora, no se puede descartar que busquen un refuerzo más adelante. Si la rotación muestra debilidades en los primeros meses, el equipo podría recurrir al mercado de cambios cerca de la fecha límite en julio.

Una opción que se ha mencionado es Dylan Cease, aunque el precio a pagar por un lanzador de su calibre sería alto. Equipos como los White Sox exigirían un paquete de prospectos encabezado por nombres como Jasson Domínguez o incluso Will Warren. Hasta el momento, los Yankees parecen reacios a desprenderse de piezas clave de su futuro.

Una apuesta arriesgada

La decisión de los Yankees de no buscar un reemplazo inmediato para Gerrit Cole es arriesgada, pero comprensible desde un punto de vista estratégico y financiero. En lugar de hacer un movimiento apresurado, el equipo está evaluando sus opciones internas antes de comprometerse con una adquisición costosa.

Sin embargo, si la rotación no responde como se espera, los Yankees podrían verse obligados a buscar refuerzos antes de la fecha límite de cambios. Solo el tiempo dirá si esta estrategia es la correcta o si la ausencia de Cole terminará costándoles una temporada clave.