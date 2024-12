¿Qué versión de Cody Bellinger tendrán los Yankees durante la temporada 2025?

Durante una

conferencia de prensa

el jueves después de que se hiciera oficial su intercambio a los Yankees, Bellinger abordó cuáles son sus expectativas para sí mismo según YES Network.

“Eso es lo que me mantiene motivado. Sé lo que puedo hacer, sé lo que he hecho. Eso es lo que me esfuerzo por lograr cada año”, dijo Bellinger. “Quiero ser el mejor jugador que pueda ser. Espero eso de mí mismo y probablemente soy bastante exigente conmigo mismo, creo que la gente a mi alrededor probablemente diría eso. Pero espero eso de mí, eso es lo que quiero y eso es lo que me esfuerzo por lograr todos los días de la temporada baja y todos los días de la temporada”.

Luego se le preguntó a Bellinger si pensaba que los 47 jonrones que conectó durante su temporada de MVP en 2019 eran un caso atípico o algo que podría replicar nuevamente.

“Lo he logrado, conseguí una buena cantidad de jonrones en mi año de novato. Creo que ya lo tengo en el tanque”, continuó Bellinger. “Nunca se sabe el futuro, trato de no establecer números futuros, solo quiero salir y jugar el mejor béisbol que pueda: defensa, correr las bases y simplemente ayudar al equipo a ganar”.

Lo que Cody Bellinger aportará a los Yankees de Nueva York

Si bien es poco probable que Bellinger recree el desempeño tipo MVP que mostró durante la temporada 2019, sigue siendo una valiosa incorporación para los Yankees.

Lo más importante que Bellinger aportará a los Yankees es su versatilidad defensiva. Bellinger puede jugar en la primera base, el jardín derecho y el jardín central. Con algunos huecos aún en su plantel, ese nivel de versatilidad le permite a los Yankees seguir buscando jardineros y primera base en la agencia libre y a través de canjes durante la temporada baja.

Si los Yankees logran fichar a un primera base en la agencia libre como Pete Alonso o Christian Walker, Bellinger podría pasar al jardín central, lo que le permitiría a Aaron Judge volver a su posición natural en el jardín derecho. Pero si los Yankees deciden apuntar a un jardinero como Teoscar Hernández o Anthony Santander, Bellinger podría tener más oportunidades en la primera base.

Las actuaciones ofensivas de Bellinger a lo largo de su carrera han sido muy irregulares. Sin embargo, si logra jugar de manera similar a como lo hizo durante la temporada 2023 con los Cachorros, donde bateó .307 con 26 jonrones, los Yankees estarían encantados.