Serie Mundial 2024 Dodgers vs. Yankees: Predicción, pronósticos y probabilidades del juego 4

Los Dodgers de Los Ángeles buscan barrer la Serie Mundial en su visita a los Yankees de Nueva York. Es hora de ofrecer las probabilidades de la Serie Mundial con una predicción y elección entre los Dodgers y Yankees. Proyecciones de abridores para el cuarto partido de los Dodgers y los Yankees Indecisos vs. Luis Gil Se espera que los Dodgers tengan un juego de bullpen, con Anthony Banda, Ryan Brasier, Landon Knack o Michael Kopech iniciando el juego. Luis Gil (15-7) con efectividad de 3.50 y WHIP de 1.19 Última salida: Gil ha hecho una aparición en postemporada. Lanzó en el cuarto juego de la ALCS, lanzó cuatro entradas, permitió tres hits y dio tres bases por bolas. Gil permitió dos carreras y se llevó la victoria sin decisión de los Yankees contra los Guardianes. Divisiones en casa en 2024: Gil tuvo marca de 6-4 en casa en 15 aperturas con una efectividad de 3.57 y un promedio de bateo del oponente de 1.84. Cuotas de la Serie Mundial: Dodgers-Yankees Dodgers de Los Ángeles: +1,5 (-178) Línea de dinero: +116 Yankees de Nueva York: -1,5 (+146) Línea de dinero: -136 Más de: 8,5 (-122) Menos de: 8,5 (+100) Cómo ver el cuarto partido de los Dodgers contra los Yankees Hora: 8:08 p. m., hora del este de EE. UU./5:08 p. m., hora del Pacífico de EE. UU. Televisión: FOX, Teleantillas 2, Coral 39 Por qué los Dodgers cubrirán el spread y ganarán Los Dodgers terminaron la temporada regular en segundo lugar en carreras anotadas, cuarto en promedio de bateo, segundo en porcentaje de embase y primero en slugging. Fueron liderados por Shohei Ohtani. Ohtani bateó .310 con un porcentaje de embase de .390. Tuvo 54 jonrones, 130 carreras impulsadas y anotó 134 carreras. Además, robó 59 bases este año. Teoscar Hernández también tuvo una temporada sólida. Bateó .272 con un porcentaje de embase de .339. Hernández tuvo 33 jonrones, 99 carreras impulsadas y 84 carreras anotadas. Freddie Freeman completó los mejores bates del año. Bateó .282 con 22 jonrones, 89 carreras impulsadas y 81 carreras anotadas. Freddie Freeman ha estado increíble en la Serie Mundial y sólido en los playoffs en general. Está bateando .250 en los playoffs con tres jonrones, ocho carreras impulsadas y cuatro carreras anotadas. Mientras tanto, Mookie Betts ha sido dominado en los playoffs. Está bateando .291 con un porcentaje de embase de .394. Betts tiene cuatro jonrones, 14 carreras impulsadas y 12 carreras anotadas. Finalmente, Tommy Edman ha estado genial. Está bateando .345 en los playoffs con dos jonrones, 13 carreras impulsadas y nueve carreras anotadas. Los Dodgers actuales se han enfrentado a Luis Gil en 25 turnos al bate en su carrera. Tienen promedio de bateo de .240 con una base por bolas contra Gil. Teoscar Hernández tiene dos de cinco con un doble, un jonrón y dos carreras impulsadas. Mientras tanto, Mookie Better tiene uno de tres con un doble y dos carreras impulsadas. Además, Andy Pages, Gavin Lux y Enrique Hernández tienen hits contra Gil. Por qué los Yankees cubrirán el spread y ganarán Los Yankees terminaron la temporada regular en tercer lugar en las mayores en carreras anotadas este año, mientras que se ubicaron novenos en promedio de bateo, terceros en porcentaje de embase y cuartos en slugging. Aaron Judge ha estado increíble este año. Está bateando .322 en el año con un porcentaje de embase de .458. Judge tiene 58 jonrones este año, lo que ayuda a sus 144 carreras impulsadas. Además, ha anotado 122 veces este año. Juan Soto también está teniendo un gran año. Está bateando .288 en el año con un porcentaje de embase de .419. Tiene 41 jonrones y 109 carreras impulsadas este año, anotando 128 veces. Anthony Volpe también está teniendo una temporada sólida. Volpe está bateando .243 en el año con un porcentaje de embase de .293. Tiene 12 jonrones y 60 carreras impulsadas. Además, ha robado 28 bases y anotado 90 veces esta temporada. Giancarlo Stanton ha liderado el camino en los playoffs. Está bateando .298 con seis jonrones, 14 carreras impulsadas y siete carreras anotadas. Mientras tanto, Juan Soto está bateando .326 en los playoffs con cuatro jonrones, nueve carreras impulsadas y nueve carreras anotadas. Aun así, Aaron Judge ha tenido problemas en los playoffs. Está bateando apenas .140, con dos jonrones, seis carreras impulsadas y seis carreras anotadas. Judge tiene solo uno de 12 en la serie con una base por bolas, ninguna impulsada y ninguna carrera anotada. Predicción y elección final de los Dodgers y los Yankees Luis Gil tendrá la tarea de mantener viva la temporada de los Yankees. Si bien ha estado sólido en el último mes, un problema importante para él han sido las bases por bolas. Ha permitido tres o más bases por bolas en tres de sus últimas cuatro aperturas. Los Dodgers fueron segundos en las mayores, justo detrás de los Yankees, en bases por bolas recibidas esta temporada. Mientras tanto, los Dodgers optarán por un juego de bullpen. Han demostrado que puede ser efectivo, pero con una ventaja de 3-0 en la serie, la presión para asegurarse de que sea una salida perfecta para el juego de bullpen no está ahí. Desde 2000, cuatro equipos han tenido una ventaja de 3-0 en la serie, y las cuatro series terminaron en barrida. Esa tendencia puede romperse en este partido, pero los Dodgers al menos mantendrán la ventaja. Predicción y elección final de los Dodgers y los Yankees: Dodgers +1.5 (-178)