El pelotero Shohei Ohtani, una de las máximas estrellas de la MLB, enfrenta una batalla legal contra su exintérprete, Ippei Mizuhara, a quien acusa de malversar fondos y utilizar su dinero para adquirir tarjetas de béisbol coleccionables valoradas en $325,000. La relación profesional y personal que los unió ahora está marcada por un fraude multimillonario que podría llevar a Mizuhara a prisión por décadas.

Según documentos judiciales presentados esta semana, Mizuhara accedió a las cuentas bancarias de Ohtani desde noviembre de 2021, manipulando protocolos de seguridad para autorizar transferencias no autorizadas. Con estos fondos, Mizuhara adquirió tarjetas de béisbol autografiadas a través de plataformas como eBay y Whatnot.

