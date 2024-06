Starling Marte sigue cosechando éxitos en su paso por metros de nueva york, en las 3 temporadas que tiene con el equipo ya tiene el logro de ser el pelotero nacido en la República Dominicana con más robos del plato. Mismo que logro en 2022 cuando alcanzó 4 robos al home plate.

Además, Starling Marte se cuela entre los máximos correcaminos de República Dominicana, solo superado de un selecto grupo compuesto por César Cedeño (550), José Reyes (517), Juan Samuel (396) y Luis Castillo (370).

Last night Starling Marte became the only active player with 350 steals! pic.twitter.com/IPfqWERe44

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 16, 2024