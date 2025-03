Todo lo que debes saber sobre la Tokyo Series MLB da un gran paso en su expansión internacional: la MLB abre su temporada 2025 en Japón con un enfrentamiento entre los Dodgers y los Cubs, dos equipos que cuentan con estrellas japonesas, mostrando el creciente impacto global del béisbol.

17/03/2025 · 09:58 AM

La Major League Baseball (MLB) continúa con su ambicioso plan de expansión internacional al inaugurar la temporada 2025 con dos juegos en Japón, una de las naciones con mayor tradición beisbolera. Este evento, conocido como la Tokyo Series, será el primero en este país desde que los Padres y los Dodgers lo hicieran en 2024, y promete llevar el béisbol al siguiente nivel. Los equipos involucrados, Los Angeles Dodgers y Chicago Cubs, se enfrentarán en dos juegos programados para el 18 y 19 de marzo en el legendario Tokyo Dome, hogar del béisbol nipón.

El auge del béisbol japonés en la MLB

Una de las razones principales para realizar la Tokyo Series es el poder de la estrella japonesa en la MLB. Con Shohei Ohtani, probablemente el mejor jugador de béisbol del mundo, como referente, la presencia de jugadores japoneses en la liga ha alcanzado un nivel sin precedentes. Junto a Ohtani, otros jugadores destacados como Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Shota Imanaga y Seiya Suzuki son figuras clave que representan lo mejor del béisbol japonés en las Grandes Ligas. Esto no solo aumenta la popularidad del béisbol en Japón, sino que también refleja la creciente conexión entre la MLB y los aficionados internacionales.

Un vistazo a los equipos y sus nuevas incorporaciones

Los Dodgers: Grandes fichajes para fortalecer su rotación

Los Angeles Dodgers, uno de los equipos más emblemáticos de la MLB, llegan a Japón con una alineación fortalecida, destacando a dos jugadores japoneses: Yamamoto, quien será el abridor en el primer partido, y Sasaki, quien debutará en la MLB en el segundo juego. Además de estos jugadores, los Dodgers hicieron varias incorporaciones importantes durante la temporada baja, como el dos veces ganador del Cy Young Blake Snell, quien encabezará la rotación, y el relevista Kirby Yates, junto al cerrador Tanner Scott, que añadirán profundidad al bullpen. También se reforzó su ofensiva con el jardinero Michael Conforto y el segunda base Hyeseong Kim, quienes se integran al equipo con la misión de aportar en ambos lados del juego.

Los Cubs: ¿El regreso de Kyle Tucker?

Por su parte, los Chicago Cubs han realizado movimientos importantes, destacando la adquisición de Kyle Tucker, quien llega proveniente de los Houston Astros y se perfila como una de las piezas clave en la alineación de los Cubs. Tucker, quien estará en su último año de contrato, se perfila como una de las historias a seguir durante la temporada. Además, otros refuerzos como el infielder Justin Turner y el relevista Ryan Pressly llegarán para fortalecer la plantilla de los Cubs, que también tiene grandes expectativas para su prospecto estrella, Matt Shaw, quien hará su debut en la MLB en estos juegos de apertura.

Grandes ausencias y el regreso de Ohtani

A pesar de la emoción que genera este enfrentamiento internacional, no todo será perfecto en la Tokyo Series. Los Cubs no podrán contar con el segunda base Nico Hoerner, quien se encuentra en proceso de recuperación de una cirugía en el tendón flexor, mientras que el derecho Javier Assad también está fuera debido a una leve distensión en el oblicuo. Por otro lado, los Dodgers no contarán con figuras importantes como Clayton Kershaw y Tony Gonsolin, ambos con problemas de salud que los han dejado fuera de la serie. Sin embargo, la ausencia más significativa será la de Shohei Ohtani, quien aún se está recuperando de las cirugías de hombro y codo que lo han mantenido fuera del montículo. Aunque Ohtani ya ha regresado al bateo, su rehabilitación como lanzador se ha visto retrasada, lo que ha dejado en duda su participación como pitcher para el inicio de la temporada.

Importancia de la expansión global del béisbol

La Tokyo Series no solo es un evento para inaugurar la temporada 2025, sino también un paso importante en el esfuerzo continuo de la MLB por ampliar su alcance a nivel mundial. Japón es un mercado clave para la liga, ya que ha sido la cuna de muchos de los jugadores más exitosos en la historia reciente de la MLB. Con la serie, la MLB no solo celebra a sus jugadores japoneses, sino que también fortalece su vínculo con el público internacional, al tiempo que promueve el béisbol como un deporte global.

La Tokyo Series de 2025 no es solo un juego de béisbol, es una vitrina para el talento internacional y una oportunidad para que la MLB continúe su expansión global. Con estrellas japonesas en el centro del escenario y un sinfín de figuras de la liga de ambos equipos, el evento promete ser un espectáculo que marcará el inicio de una temporada llena de emoción y expectativas para todos los fanáticos del béisbol, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.