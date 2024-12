Twins expresa su postura sobre Carlos Correa en medio de rumores de canje

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ahora que Juan Soto ya no está disponible en el mercado , los equipos que no pudieron ficharlo podrían enfocar su atención en explorar un canje por Carlos Correa de los Mellizos de Minnesota . A pesar de las limitaciones financieras de los Mellizos, el presidente de operaciones de béisbol Derek Falvey declaró el lunes que si bien está abierto a escuchar propuestas de canje, no está buscando deshacerse del salario de Correa sin un valor significativo a cambio.