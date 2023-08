¿Yankees de Nueva York finalmente terminarán en el sótano del Este de la Liga Americana este año? ¿Están los Yankees de Nueva York en la contienda oficial en la Liga Americana este año? ¿Termina su racha de seis temporadas de llegar}ndo a los playoffs? Lo más importante, ¿es esta la temporada en la que finalmente terminan últimos en su división?

Son preguntas que no se han hecho en los últimos años. Puede ser prematuro preguntarles ahora, a principios de agosto, 47 juegos por jugar. La respuesta oficial a estas preguntas que sale de la casa club de los Yankees es “No”. Pero sus acciones, y los resultados, dicen lo contrario.

La fecha límite de intercambio de Major League Baseball pasó hace poco más de una semana, y el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, adquirió al relevista Keynan Middleton de los Medias Blancas de Chicago a cambio de un prospecto de lanzador y pagó en efectivo por el jugador de los Rangers de Texas, Spencer Howard. Eso fue todo. Dos movimientos menores. Un par de adquisiciones bajo el radar que parecen propias de un club en la periferia de la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Y eso es lo que son estos Yankees, a pesar de tener la segunda nómina más grande del béisbol.

Los Bombarderos del Bronx ya han un mes en el último lugar en el Este de la Liga Americana en 2023. Actualmente son quintos en la división y sextos en la carrera por el comodín de la AL .

Entonces, algunos siguen esperando que se entusiasmen y tomen el lugar que supuestamente les corresponde en la competencia por ir a los playoffs.

Los Yankees tenían marca de 10-15 en julio y comenzaron agosto con marca de 3-3. El único mes ganador del club -además de un 1-0 de marzo- fue mayo, cuando estuvo 19-10.

La maldición de las lesiones en Nueva York y el alto costo (no solo monetario)

Deberían estar dentro de los playoffs nuevamente, pero parece que dan un paso adelante y dos atrás. Aaron Judge, es el mejor jugador de los Yankees. Judge se perdió casi dos meses debido a un ligamento desgarrado en el dedo gordo del pie derecho. Regresó el 28 de julio, aunque admitió que no estaba al 100 por ciento. No quiso dar un porcentaje de su estado de salud, bromeando diciendo que nunca ha sido bueno con los números.

Incluso si Judge recupera toda su fuerza a medida que se desarrolla el resto de la temporada, los Yankees tienen muchas otras preocupaciones en el roster. Giancarlo Stanton está lejos de estar saludable según se le ve correr alrededor de las bases.

El primera base Anthony Rizzo ha sido colocado en la lista de lesionados con síndrome posconmocional que se deriva de una colisión que ocurrió a fines de mayo. El zurdo Carlos Rodón, quien firmó un contrato de seis años y $162 millones con los Yankees esta temporada baja, ha presentado lesiones en el antebrazo y la espalda.

El titular Néstor Cortés acaba de regresar de una lesión en el hombro que le costó dos meses y Domingo Germán ahora está en la lista restringida para recibir tratamiento por abuso de alcohol. Se perderá lo que resta de temporada.

Las lesiones ocurren en todos los equipos durante una temporada de 162 juegos. Y los Yankees son un club más viejo, lo que hace que los problemas de salud sean más probables.

De todos modos, sus fanáticos no aceptan educadamente las excusas. No con la percepción de que el propietario Hal Steinbrenner está más preocupado por las multas por impuestos de lujo que por un título de Serie Mundial, algo que los Yankees han capturado solo una vez desde 2001.

No hay reconstrucción en proceso para los Yankees de Nueva York

Estar por encima de .500 en agosto simplemente no es lo suficientemente bueno en Nueva York. No para un club que ganó 99 juegos en 2022 y luego fue barrido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por los Astros de Houston.

Las cosas son más complicadas para los Yankees ahora. No reconstruyen. Tampoco van a ninguna parte. Sin embargo, los Orioles de Baltimore, que actualmente ocupan el primer lugar en el Este de la Liga Americana, ahora se benefician de una reconstrucción completa de 2018-21. Y los Tampa Bay Rays han intercambiado continuamente jugadores en su mejor momento por jóvenes talentosos, lo que ha producido un equipo consistentemente formidable. Encima están los grandes, Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays, los Yankees saben que no pueden descansar. No es aceptable.

Los Yankees fácilmente podrían terminar en el sótano del Este de la Liga Americana a fines de este año, algo que nunca han hecho en el formato de división de cinco equipos. Su último lugar más reciente fue en 1990, cuando el Este de la Liga Americana tenía siete equipos. El año siguiente, 1991, los Yankees terminaron quintos de siete equipos, que es la temporada más reciente en la que quedaron quintos o peor.

En el formato divisional de cinco equipos, que se creó en 1994, lo más bajo que han terminado los Yankees es el cuarto lugar en 2016, que también es la última vez que no lograron llegar a los playoffs. Desde 1994 hasta la temporada pasada, los Yankees ganaron la División Este de la Liga Americana 16 veces y terminaron segundos 10 veces. En ese lapso de 29 temporadas, tienen dos terceros puestos, un cuarto y cero quinto.

¿Podría ser este el año en que los Yankees se hundan por completo?

Seguro.

Pero las cosas podrían cambiar por completo en un párpadeo. Estos equipos del Este de la Liga Americana podrían intercambiar posiciones en un mes. Hay tanto talento de arriba a abajo. Sin embargo, debido a la nueva programación de este año, estos equipos se enfrentan entre sí seis veces menos que en temporadas anteriores. Los Yankees, por ejemplo, ya terminaron de enfrentarse a los Orioles en 2023 (perdieron siete de 13).

Los obstáculos están ahí. El reloj se está acabando. Sin embargo, estos son los Yankees. Nadie se ha ganado la vida sacándolos para la postemporada.

La realidad es que deben empezar a juntar las piezas y empezar a averiguar cómo ejecutar. No están lejos. Queda ver si realmente lo están intentando.