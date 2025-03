Yankees de Nueva York y una nueva preocupación en su rotación Clarke Schmidt y los problemas de lesiones.

17/03/2025 · 09:14 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la rotación de abridores de los Yankees ya debilitada, la lesión de Clarke Schmidt añade incertidumbre a un equipo que sigue lidiando con varias bajas importantes. A medida que se acercan al inicio de la temporada, los problemas de salud continúan afectando su profundidad en el pitcheo.

Los New York Yankees siguen atravesando dificultades con su rotación de lanzadores, que ya se encontraba afectada por varias lesiones, y ahora suman una nueva preocupación: el brazo derecho Clarke Schmidt, quien fue descartado de su apertura programada para el lunes debido a molestias en el hombro. El mánager Aaron Boone detalló que el hombro de Schmidt “no ha respondido tan bien como se esperaba”, lo que llevó al equipo a optar por la prudencia en lugar de arriesgarse a una complicación mayor.

En un contexto donde la rotación de los Yankees ya está desajustada, los responsables del equipo están tomando precauciones. Boone explicó que, aunque Schmidt no se someterá a pruebas inmediatas, el lanzador realizará una sesión de bullpen el lunes en lugar de viajar a Dunedin, Florida, para enfrentar a los Toronto Blue Jays. “Con algunas de las bajas que hemos tenido, no queremos forzarlo”, declaró Boone, confiando en que Schmidt pueda recuperarse rápidamente y retomar su lugar en los días siguientes, siempre y cuando la sesión de bullpen no presente contratiempos.

Lesiones que siguen golpeando a la rotación de los Yankees

Este no es el primer inconveniente de Schmidt en esta primavera. A principios de campamento, ya había lidiado con problemas en la espalda que retrasaron su debut en la Grapefruit League hasta el 11 de marzo. En ese partido, Schmidt no tuvo una buena actuación, permitiendo tres carreras en solo 1 2/3 de entradas ante los Orioles. A pesar de estos altibajos, los Yankees habían planeado incorporarlo de manera gradual al inicio de la temporada, con su primera apertura programada para el 3 de abril contra los Diamondbacks.

Las dificultades de Schmidt se suman a una lista cada vez más larga de preocupaciones en el pitcheo de los Yankees. El as Gerrit Cole, quien debía ser el líder de la rotación, se perderá toda la temporada tras someterse a una cirugía Tommy John, mientras que el novato del año de la Liga Americana, Luis Gil, se encuentra en la lista de lesionados debido a una distensión significativa en el lat, que lo mantendrá fuera al menos tres meses. Además, JT Brubaker está en proceso de recuperación tras sufrir fracturas en las costillas, lo que ha limitado aún más las opciones del equipo.

El futuro de la rotación: ¿qué sigue para los Yankees?

El mánager Aaron Boone y el gerente general Brian Cashman han reconocido que el equipo ha sufrido varias bajas en su rotación, algo que no pueden permitirse seguir extendiendo. Cashman, quien habló sobre las dificultades de la rotación en una conferencia reciente, aseguró: “No podemos seguir tomando demasiados golpes más”.

Los Yankees ya habían planeado que Schmidt empezara en el sexto juego de la temporada, dado que el equipo tiene días libres los días 28 y 31 de marzo. Sin embargo, si las molestias en su hombro persisten, esto podría llevarlo a la lista de lesionados, lo que obligaría a la organización a improvisar con los pocos recursos que le quedan. Actualmente, Carlos Rodón y Max Fried son los dos primeros abridores confirmados, con Marcus Stroman como siguiente en la fila. Las plazas restantes parecen estar en disputa entre Will Warren, Carlos Carrasco y Allan Winans. Si Schmidt no logra estar en forma para el inicio de la temporada, es probable que tanto Warren como Carrasco se encuentren en la rotación por necesidad, con Brent Headrick como posible opción de profundidad.

Un 2024 complicado para Schmidt

El 2024 de Clarke Schmidt ya ha estado marcado por altibajos. El año pasado, el lanzador perdió una cantidad considerable de tiempo debido a una distensión en el lat, pero cuando estuvo saludable, logró mostrar destellos de calidad con una efectividad de 2.85 en 16 aperturas. Sin embargo, su carga de trabajo fue limitada, con solo 85 1/3 de entradas, y su desempeño en la postemporada fue discreto, registrando una efectividad de 5.25 en tres aperturas. Estas cifras han generado dudas sobre su durabilidad a largo plazo.

Los Yankees esperan que las molestias en el hombro de Schmidt sean solo un contratiempo menor, pero dada la actual situación de lesiones en la rotación, no pueden permitirse otra baja importante en el pitcheo. La evolución de su sesión de bullpen será clave para determinar los siguientes pasos. Por ahora, los seguidores de los Yankees estarán a la espera de novedades, con la esperanza de que los problemas de salud de Schmidt sean transitorios y el equipo pueda contar con él lo antes posible.

Con un inicio de temporada cada vez más cercano, los Yankees se encuentran en una situación delicada, tratando de mantenerse competitivos mientras enfrentan numerosos obstáculos en su rotación de lanzadores. Solo el tiempo dirá si logran superar estos contratiempos y entrar en la nueva campaña con la profundidad necesaria para alcanzar sus metas.