Yankees: ¿despierta “La Bestia” o escribimos el último epitafio? Este viernes, los Mulos retomarán las acciones contra los Rockies de Colorado con la perenne obligación de ganar y ganar, en aras de al menos llegar a postemporada.

Siempre hay tensión y drama y caos y dudas y en este mismo instante, reflexiono en el hecho que esa ha sido la tónica que ha caracterizado a los grandes imperios en su etapa de decadencia y que, salvando las distancias y obviamente los contextos, con ellos no debe ser diferente.

Así pasó en el Antiguo Egipto, también en China y con los persas, luego con Roma y con Grecia, más tarde con España, Polonia, Turquía y Rusia y ahora es lo que puede estar sucediendo con los Yankees de Nueva York.

La trama