Los Yankees lo necesitan… ¿él responderá?

Aquí, en este punto, hemos estado antes; el mes pasado, a comienzos de marzo, en diciembre último y también allá por abril del 2022 y es que ha sido un tema recurrente en el contexto de los Yankees de Nueva York, desde su llegada al Bronx a finales de 2017.

Fue así y por aquel entonces, luego de su inolvidable campaña de MVP con los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton arribó a la Gran Manzana como si de una especie de conquistador se tratase y debía ser un cisma, el gran revulsivo que ayudaría a los Yankees a retomar esa senda ganadora que había acabado en 2009, con aquel título de Serie Mundial…debía ser un cisma y a ratos lo fue, sin embargo…

La realidad

Más allá de los números, de sus relevantes proyecciones; 38 jonrones y 100 impulsadas en 2018; 35 y 97 en 2021 y 31 y 78 en 2022, más allá de estos números, una perspectiva se impone y es que, entre lesiones y constantes altibajos en su rendimiento, Stanton a quedado a deber, al menos no ha descollado como ese ente de cambio que en su momento debió ser.

En este sentido, trasciende que, al instante de escribir texto, cuando con forja de 49-42, los Bombarderos del Bronx se aprestan a comenzar la recta final de la presente campaña, cuando esto acontece, el estatus de Stanton es una de las serias disyuntivas que afloran en el universo de la franquicia más ganadora del béisbol.

El antecedente

Ya en 2022, fuimos testigos de un marcado desplome en cuanto su average, 211, así como de su OBP y su slugging, 297 y 462 respectivamente…meses después, otra vez con el lastre de las lesiones marcando la pauta, la realidad que se vive con el toletero, resulta cuando menos incierta.

En medio de un escenario, donde los Yankees no encuentran la fórmula para hacer funcionar su ofensiva; Giancarlo Stanton recorta para una escueta hoja de corte de 203/276/426 y están sus 9 vuelacercas y sus 23 remolques, no obstante, a la vez hace mella esa noción nefasta de que su poderío no ha incidido en los buenos resultados de los Mulos.

La estela

Se trata de un hombre al que siempre hay que darle el beneficio de la duda y es que, en abrir y cerrar de ojos, pega tres jonrones en cuatro días, da 10 o 12 en un mes, impulsa 20 o más carreras, decide partidos y así…cambia la historia, pero el tiempo pasa, lo ha hecho y de modo sutil, las dudas comienzan a adquirir mayor connotación.

Los Yankees necesitan que Stanton se encienda, que saque la bandera y tire del carro junto a Aaron Judge y DJ LeMahieu, ello en pos de salvar la temporada y seguir soñando con octubre.

Los Yankees lo necesitan, ahora… ¿él responderá?