Yankees tienen una misión para el 2024, pero hay rivales que buscarán impedirla El cuadro neoyorquino irá en búsqueda de recuperar a un viejo conocido, pero hay novenas que no se la pondrán tan fácil.

Para los Yankees de Nueva York la temporada 2023 de las Grandes Ligas fue un auténtico fiasco. El equipo apuntaba a lo más alto y, sin embargo, acabó con las manos vacías y se fue en la fase regular del torneo, algo que no ocurría desde el año 2016. Con todo y eso, ya han pasado la página en cierta medida y se encuentran buscando la forma de tener un mejor porvenir, algo que está vinculado directamente con la reconstrucción de la nómina.

En este sentido está orientada su más reciente prioridad: la recaptura de un viejo conocido. Se trata de Jordan Montgomery, lanzador abridor que vistió durante casi 6 zafras el uniforme de los Mulos del Bronx y que en su momento fue cambiado a los Cardenales de San Luis. Ahora, con el uniforme de los Rangers de Texas, ha probado tener todas las credenciales de un verdadero y sólido as, lo que llamó la atención de su vieja casa la cual le necesita ahora más que nunca.

Para que nos hagamos una idea, en términos de efectividad de pitcheo el zurdo ha tenido en este 2023 la mejor campaña de su carrera. Por otra parte, ha sido pieza fundamental del conjunto vigilante, mismo que en estos momentos se encuentra plantado en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros de Houston. Por otro lado, sus 30 años de edad lo reafirman como un hombre con experiencia suficiente, pero también con un futuro bastante prometedor.

Sobre el deseo de los Bombarderos de recuperar a su otrora iniciador habló el reconocido insider de MLB Bob Nightengale. El comunicador manifestó a través del medio USA Today lo siguiente: “Las acciones del titular Jordan Montgomery han aumentado drásticamente con su desempeño estelar desde que se unió a los Rangers y debería estar en línea para recibir un gran contrato con sus antiguos equipos, Cardenales y Yankees, que se espera que lo persigan”.

El hombre que será agente libre al finalizar el actual ciclo estaría entonces en una posición bastante cómoda para decidir sobre su futuro, teniendo en cuenta que incluso los Rangers podrían unirse a la lucha por sus servicios si las cosas siguen como van en estos playoffs (ayer se llevó el triunfo en el Juego 1 de la ALCS). No obstante, es bien sabido que Monty es un yankista de corazón, pero habrá que ver si guarda o no resentimiento hacia el conjunto de la Gran Manzana, pues es sabido que cuando lo cambiaron a San Luis no le sentó nada bien la noticia. ¿Decidirá volver al Bronx y demostrar que se equivocaron o preferirá tomar otro camino?