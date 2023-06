Yankees y su problema en la tercera base: ¿Cuáles son las posibles soluciones? El cuadro neoyorquino sigue experimentando dificultades en la esquina caliente. Un abanico de posibilidades se abre para solventar la situación, pero ¿tomará la gerencia alguno de los caminos?

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Yankees de Nueva York han tenido una temporada 2023 de las Grandes Ligas bastante complicada. El club pensó que todo saldría bien como en el 2022, donde fueron amos y señores de la División Este de la Liga Americana, pero lo cierto es que las cosas se han complicado por diversas razones. De hecho, a día de hoy no son pocos los males que arrastra una novena que, si bien sigue metida en los puestos de clasificación a los playoffs, no ha lucido como todo el mundo esperaba.

Desde la persistente ausencia de Aaron Judge por lesión hasta la imposibilidad de poder ver debutar al estelar lanzador zurdo Carlos Rodón, los Mulos del Bronx se han encontrado con cualquier tipo de circunstancias adversas. Por eso, es preciso que miremos uno de tantos problemas y veamos cómo pueden solucionarlos. Estamos hablando de la tercera base, un lugar que todavía nadie cubre con solvencia en el lineup del mánager Aaron Boone.

Muchas opciones, cero soluciones

Aunque los Bombarderos cuentan con múltiples alternativas para llenar la antesala, ninguna llena el ojo de la dirección técnica, la gerencia y muchísimo menos el de los fanáticos. Josh Donaldson ha pasado a ser una sombra desde que volvió de su lesión y ya hasta perdió el respaldo de su mandamás. Está siendo banqueado debido a la falta de aporte ofensivo.

Asimismo, el experimento de Isiah Kiner-Falefa no da resultados satisfactorios, puesto que adolece de lo mismo que Donaldson, quizás hasta en mayor medida, ya que jamás ha sido su fuerte la utilización del madero. Por otro lado, DJ LeMahieu puede que sea un parche más o menos resolutivo, pero no hay dudas de que está lejos de su modo prime y lo más probable es que en las postrimerías de su carrera no vuelva a eso jamás.

Por último, existe la posibilidad de apelar a los jóvenes Oswald Peraza y Oswaldo Cabrera, elementos que lucen más como proyectos a futuro y cuyo sacrificio en la esquina caliente podría hundir para siempre sus prometedoras trayectorias. Entonces, ¿Qué deben hacer los Yankees? En la agencia libre la pieza más idónea que habita es el dominicano Jeimer Candelario, mientras que intentar un intercambio por alguien como Ryan McMahon es quizás lo más elegante en esta situación, aunque también lo más difícil de concretar con éxito.