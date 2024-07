Más de 4,600 jugadores se dieron cita en el entramado de Tekken 8 del Centro de Convenciones de Las Vegas, todos en busca de destronar al mejor jugador de Tekken 8 del mundo y Actual campeón del EVO Arslan Ash. Aparte de Ash solo 2 paquistaníes más se dieron cita: Farzeen, el joven prodigio y Atif Butt; El primer campeón del Tekken World Tour de Pakistán.

Con los ojos puestos en él, los primeros partidos de Ash fueron relativamente fáciles, 6 de sus oponentes sin perder ninguno de sus sets. Hubo que esperar hasta los cuartos de final del equipo ganador para que perdiera una partida, pero incluso entonces se deshizo de su oponente con facilidad. Aun con grandes nombres de la escena como Qudans de Corea del Sur, Arslan seguía recetando partidas fáciles de 2-0. La racha de Arslan de enfrentarse a oponentes surcoreanos continuó en el top 24, pero todos corrían con la misma suerte, el capitán estaba enchufado.

ARSLAN ASH WINS HIS 5TH EVO TITLE! 🇵🇰 🚨

CRAZY STUFF! THE GOAT DOES IT AGAIN! THIS IS INCREDIBLE! ✨💚#Evo2024 #TEKKEN8 @ArslanAsh95 pic.twitter.com/a5mHgZZzQ0

— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) July 22, 2024