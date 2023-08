Se continúa desarrollando el evento de juegos y deportes electrónicos más grande del mundo y destino para los campeones de deportes electrónicos de élite del mundo, el Gamers 8 culminó su fase de grupos y dio paso a la ronda de brackets.

El dominicano MenaRD volvió a demostrar su categoría al salir 6-0 de la fase de grupos donde compartia con el Finlandés Phenom, el Japones Otani y el Saudita Latiff. En esta fase Mena sé lució fresco y dispuso con suma facilidad de los contrincantes.

Here are the 16 QUALIFIED PLAYERS that will move on to the playoff bracket at the #Gamers8 Street Fighter 6 Invitational to compete for $1,000,000! 🏆#TheLandOfHeroes pic.twitter.com/TMQ50FvX1i

— Gamers8 Esports (@Gamers8GG) August 12, 2023