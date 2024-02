Este fin de semana el centro de convenciones de San Jose, California, se vistió de gala para la celebración del décimo año del evento Génesis. Casi cinco mil personas abarrotaron los 200,000 pies cuadrados para formar parte de la historia de uno de los eventos juegos que marca una década de excelencia.

Este año el Génesis X, transformando en una convención de juegos más allá de los convencionales, trajo una amplia gama de títulos como Super Smash Bros., Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, DDR, Tetris y juegos retro.

Entre los asistentes estaba el jugador Dominicano Carlos Pérez “Sonix” quien competía en la disciplina de Smash Ultimate, quien buscar seguir manteniendo su estatus de top 3 del mundo. Sonix catalogado como el 3er mejor jugador del mundo en el año pasado por la organización Lumi Rank, y quien milita para la organización Luminosity Gaming, logró llegar a la gran final por vía del losers bracket. Tras perder 3-0 en Winers semifinals en contra del Neuyorquino Salvatore DeSena “Zomba”, Sonix volvió a enfrentarse a Zomba en la gran final, pero volvió a caer con marcador de 3-1 para quedarse en el 2do lugar.

2nd/1506 at Genesis X

I’m happy I was able to get my rematch with Zackray after 5 years at the event that started it all and learn a lot from grinding with him

Had a lot of fun, now there’s a lot of work to do, back to the grind

GGs pic.twitter.com/adl8ysUEN6

— LG Sonix (@UltimateSonix) February 19, 2024