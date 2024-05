Valorant sigue demostrando que es el futuro de los esports en la República Dominicana, La comunidad de Valorant goza de un talento joven de gran nivel que sigue dando de que hablar en aguas extranjeras.

Tal es el caso de Luis Enmanuel Corcino “Xhowi” quien ha sido uno de los 3 pilares más importantes en el Valorant Dominicano, Xhowi viene de salir campeón en la pasa Claro Gaming con el equipo de Game Over Titans y representar al país en los juegos XIX Juegos Panamericanos #Santiago2023. Xhowi forma parte del equipo de esports de la University of St. Thomas en Houston, Texas, desde el año pasado jugaba la liga universitaria de VALORANT división Sur.

UST Valorant goes 3-0 vs @TAMUEsports to secure themselves as Champions of the CVAL South Conference.

It's time to lock in for nationals 🔒

GG's pic.twitter.com/O0SKAteOhS

— University of St. Thomas Esports (@USTEsports_) May 5, 2024