Guatemala y Janus, aprender del pasado y caminar al futuro del gaming El país centroamericano se encuentra cimentado sobre los Leones de Janus esports, cosechando una afición y apoyando con eventos

Los esports en Latinoamérica tienen grandes potencias en México, Colombia y Argentina. Desde equipos, competiciones y eventos, estos países han acaparado el mercado debido a las comodidades que ofrecen y poco se habla de otros mercados donde ha crecido mucho, la creciente industria que se abre camino.

Guatemala puede ser reconocida por muchas cosas; La nobleza de los Mayas, los volcanes y hasta el café que compite con los mejores del mundo. Pero nunca se había pensado en videojuegos o deportes electrónicos. Siendo Guatemala uno de los países latinoamericanos con menores índices de penetración de servicios de comunicaciones en los últimos años, la idea de crear, mantener y desarrollar jugadores, equipos o eventos era una visión distorsionada.

Y apareció Janus esports, de la mano de un tal Patrick Mohajeri, desde 2010 arranca con participación activa en los deportes electrónicos en Guatemala y todo LATAM. Equipos profesionales, torneos, ligas, eventos digitales, marketing digital, colaboraciones con influencers. Una visión distorsionada de la realidad que se convirtió en una empresa apasionada en el entretenimiento de videojuegos en Latinoamérica.

En 2018 Janus se metió de lleno en diversas ligas internacionales, una amalgama de títulos y disciplinas, Janus se destacó constantemente en todos los torneos en los que participaba. Esto llevó al equipo a convertirse en el primer y único equipo guatemalteco en competir en las ligas profesionales regionales de League of Legends, Free Fire, Honor of Kings y Wild Rift.

Más de 50 miembros en total, más de 14 disciplinas transitadas, campeonatos regionales en lol, Free Fire, Pokemon United y contando con patrocinios como BAC GAMING FOR THE WIN, MCR Agencia Creativa, THE KINGG. Janus ha sido sinónimo de eficiencia y profesionalismo.

Janus Esports no solo ha puesto a Guatemala en el mapa de los esports, sino que también ha transformado la industria digital del país. Con activaciones innovadoras y propuestas frescas, han creado un puente entre los deportes tradicionales y los electrónicos, aprovechando el pasado para construir un futuro emocionante. Un ejemplo más de cómo la perseverancia y la innovación pueden transformar una industria y llevarla a nuevas alturas, demostrando que Guatemala tiene mucho que ofrecer al mundo de los videojuegos.