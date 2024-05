Isurus anuncia alianza histórica con Visa Isurus y Visa anunciaron un acuerdo de patrocinio para ampliar la visibilidad, reconocimiento e impacto del ecosistema gamer y de los esports en toda Latinoamérica.

Isurus, uno de los equipos de esports más importantes de Latinoamérica con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y México, y Visa, líder mundial en pagos digitales, anunciaron hoy un acuerdo de patrocinio. La nueva alianza busca ampliar la visibilidad, reconocimiento e impacto del ecosistema gamer y de los esports en toda Latinoamérica, a la vez que fortalece los lazos con las nuevas generaciones jóvenes en la región.

Un componente fundamental de esta asociación es impulsar una comunidad de gamers más equitativa e inclusiva, potenciando la presencia femenina en este sector a través de iniciativas de alto impacto como la activación de la Liga Valkyria. Se trata de un circuito competitivo de League of Legends para mujeres organizado por Isurus, el cual durante 2023 tuvo la participación de más de 200 jugadoras de toda la región. La edición 2024 se llamará Visa Valkyria e incorporará nuevas disciplinas y talento femenino de primer nivel con torneos en el norte y sur de Latinoamérica.

El acuerdo de patrocinio, vigente hasta abril de 2025, incluirá experiencias únicas, innovadoras y memorables para los gamers y aficionados como contenidos exclusivos relacionados a educación financiera, bootcamps con pro players, descuentos preferenciales para los aficionados que utilicen Visa como método de pago, exposición de la marca, sorteos e incluso viajes para apoyar a Isurus y conocer sus instalaciones.

Sobre este anuncio se expresó el fundador de Isurus, Facundo “Kala” Calabró: “Es un honor que una marca tan grande apoye las diversas prácticas que estamos realizando con nuestros equipos, academias y proyectos. Es muy importante tener un partner como Visa porque es una compañía líder en el mundo, y sus valores de desarrollo e inclusión van muy alineados con los nuestros. Estamos convencidos de que su apoyo potenciará aún más nuestro trabajo, que a su vez se verá reflejado en la comunidad gamer de Latinoamérica”.

“La industria del gaming y los esports está experimentando un crecimiento sin precedentes en América Latina. Para Visa es muy importante contar con un socio de reconocida trayectoria como Isurus para continuar expandiendo nuestro alcance y propuesta de valor en este segmento de gran interés”, dijo Andrés Mociulsky, director de Marketing en Gaming para Visa América Latina y Caribe. “Como parte de nuestro compromiso de empoderar a las minorías disidentes y construir un mundo más inclusivo a través del deporte, vemos este espacio como una plataforma ideal para amplificar el gran trabajo que viene realizando Isurus de impulsar la escena gamer inclusiva en toda la región. Sin duda, esta asociación representa un paso relevante en nuestros esfuerzos de fomentar conexiones significativas y forjar un mundo más equitativo y accesible donde todos puedan prosperar”.

Isurus se fundó hace 13 años como el primer equipo competitivo de esports de Latinoamérica y pionero en Sudamérica. Actualmente cuenta con escuadras de League of Legends, Teamfight Tactics y Honor of Kings, y a lo largo de su historia ha tenido equipos de Counter Strike, Overwatch, Call of Duty, The King of Fighters, Smite y Starcraft 2, entre otras. Hace cuatro años, Isurus estableció su división de negocios, enfocada a rentabilizar su know-how para incentivar el crecimiento de la industria y atraer nuevas marcas.

Visa ha apoyado este segmento durante los últimos años, incrementando su inversión y presencia por su capacidad para conectar personas de todos los géneros, condiciones, geografías y orígenes. Visa proporciona soluciones de pago innovadoras y accesibles a los gamers, patrocina eventos clave y forja asociaciones con los principales clubes de esports en la región, creando experiencias únicas para los gamers y promoviendo comunidades inclusivas y multiculturales, así como un entorno equitativo.