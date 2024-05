Isurus; tiburón jurásico de los esports De Isurus Gaming a Team Isurus, el tiburón sigue firme recorriendo todo el inestable mar que son los esports en Latinoamérica

Los esports son una autopista de hielo frágil, al día de hoy es difícil transitarlos sin caer al abismo, perdiendo dinero y en el peor de los casos credibilidad. Desde problemas para descifrar de que va el negocio, hasta gastar dinero innecesario en el pago excesivo a jugadores de renombre para campeonar, sin la certeza de retorno de dicha “inversión”. Ha hecho que más de un fanático se lo piense bien a la hora de tomarle cariño a una organización y convertirse en fanático.

La cruda realidad es que los equipos de esports en la actualidad van y vienen como las olas. En Latinoamérica la situación es peor, son pocos los equipos que han podido sobrevivir aún teniendo una fan base sólida o logrando salir campeones. Año tras año, en una especie de ruleta rusa, los fanáticos temen que su equipo favorito sea el agraciado con pasar a mejor vida. Por eso, cuando un equipo logra mantenerse estable, sin problemas económicos y siendo firme candidato en la competición, se toma como una prueba de que sí se puede.

Isurus representa muy bien el espíritu Argentino, desde el orgullo por representar su patria, hasta el incansable deseo de seguir superándose y ser los mejores de la región. Siempre innovando, siempre tratando. Isurus tomó el tiburón como emblema sin la idea de la longevidad que esto representa. Adentrándose a tratar de lograr un sueño y sobrevivir las adversidades, el tiburón pasó del “Gaming” al “Team” demostrando su convicción de trabajo y norte a seguir: ser un equipo.

Isurus es el más longevo y exitoso equipo que tierra latinoamericana ha visto, más de cien títulos avalan su calidad y compromiso con el desarrollo de la región. League Of Legends, Heroes of the Storm, Counter-Strike, PUBG Mobile, Free Fire, Apex Legends, Honor of Kings y en cuanta disciplina decida participar. Isurus es sinónimo de calidad, seriedad, liderazgo y profesionalismo, cosas que difícilmente convergen en este negocio. Llevan 13 años de legado siendo ejemplo y trazando pautas del negocio, el tiburón jurásico que sobrevivió a todos los cambios y sigue surcando mares,