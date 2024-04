Royal Never Give Up a punto de rendirse y declararse en quiebra En un conversatorio con el director ejecutivo del equipo RNG, explica que RNG ya se ha quedado sin dinero y que incluso podría disolverse inmediatamente y declararse en quiebra por culpa de pagos a jugadores.

El portal chino Weibo hizo pública una entrevista con el director ejecutivo del equipo RNG, en donde el capataz dio la cruda realidad del equipo chino en estos momentos. Tras un split desastrozo para Royal Never Give Up, en el cual no pudieron pasar a la siguiente ronda del torneo de primavera de la LPL. El nuevo CEO Li Jieming, cedió la entrevista para dar a entender la situación en la que está el equipo.

Según el CEO, Royal Never Give Up podría declararse en bancarrota en cualquier momento. La organización tiene deudas de aproximadamente 10 millones, por lo que, de no lograr recuperar su economía, podría ser el fin del emblemático equipo.

“La realidad es que ya hemos tocado fondo. Puede que ni siquiera quebramos en 100 días como dijo el mundo exterior. Podemos quebrar inmediatamente. No es que no haya dinero, es que se está perdiendo dinero: hay un agujero por valor de decenas de millones, varios incumplimientos de contrato y todavía hay millones de gastos operativos cada mes, de los cuales entre el 80 y el 90 por ciento son gastos de jugadores” Explicó Li a la pregunta del estado actual del club.

También explicó que el plan para recuperar las finanzas de RNG sacrificarán las ganancias durante los próximos meses, de esta formar poder saldar las deudas en ocho meses aproximadamente posible gracias a la venta de NFT que pondrán en venta.

Este es otro caso más y la causa sigue siendo muy constante en los equipos disueltos a lo largo de los esports, el pago excesivo a jugadores de renombre para lograr campeonar.