Según las películas de occidente, el término japonés Gaijin significa algo más que un extranjero o foráneo, según las referencias es una forma despectiva de alguien que no pertenece donde está, una forma sutil de xenofobia si me preguntan. Prácticamente, lo que se vivió de parte de alguno proplayers de Street Fighter 6, al ver en la Capcom Cup X a jugadores poco reconocidos o de una carrera no tan interesante.

Twitter FGC se convirtió en una guerra sobre recuperar el sistema de puntos de circuitos y los que, por otro lado, agradecen que se les dé visualización a talentos que en otras condiciones no pudieran competir. Bajo el falso alegato de “en realidad todo el mundo solo quiere lo mejor de lo mejor en nuestra final mundial” los proplayers aullaban al ver como, en igualdad de condiciones, un basto grupo de jugadores ocupaba puestos que supuestamente les pertenecían.

Everyone just beating around the bush today and saying they want old system back when in reality everyone just wants the best of the best at our World finals. Capcom Cup is the only finals that is filled with 80% filler matches when you see certain players match up no diss to…

Pero la única verdad es la realidad, un grupo de desconocidos en el Street Fighter se apoderarón del top 16 de la copa dando sorpresas por doquier: Desde Leshar saliendo en el primer lugar del grupo de la muerte, un desconocido Sayff poniendo en alto la bandera de Canadá y un inexistente hasta ahora UMA que se quedaba con la copa y le brindaba el primer campeonato mundial de Street Fighter a Taiwan. Los Gaijin o rellenos acapararon las miradas y ovaciones de la Capcom Cup X

Taiwan FGC has made it again, UMA holding hgihest achievement for our community, and it makes me proud and want to compete more.

"Don't let environment stop you, the only thing stop you is your self"

