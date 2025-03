Con la venidera Capcom Cup toca repasar nuestros representantes latinoamericanos y empezamos con el país latinoamericano que más representantes ha tenido en la era de la Capcom Cup, Brasil. Brasil es uno de los siempre presentes en las copas de Street Figther que durante la época de SFV fue comandada por Thomas Proença “Brolynho” pero nunca ha logrado colarse en top 8.

Tras haber dominado las clasificaciones en SFV, el cambio a SF6 le pasó factura, permitiendo que Argentinos y Chilenos logren puestos determinantes en la clasificación, viendo su poderío mermado. Para esta Copa Brasil viene con una cara conocida en los últimos años en el internacional y otra que aparenta ser la sorpresa de la competición.

We've got another one on the list of qualified players, @JuninhoRas!

Qualifying from the Brazil Region, he's a known face that's ready to take on all the battles in Japan.

See you at #CAPCOMCUP11! pic.twitter.com/7i7xKi6XLH

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) February 8, 2025