El pasado sábado 16 y domingo 17 de marzo, en las inmediaciones del UM Rooftopde Sao Paulo, Brasil se jugaba la version electrónica de la Copa Libertadores, el mayor torneo de EA Sports FC 24. Nathan Ribeiro de Netshoes Miners derrotó a Guilherme Barros por 6 a 0 en la Gran Final.

Para llegar ahí, el paulista inició en la Zona A de la Fase de Grupos. En esta instancia, Nathan despachó a sus compatriotas Gueric por 3 a 2 y posteriormente a Rampazzo con un ajustado 2 a 1 que le valió la clasificación a Playoffs desde el cuadro superior.

Los 2 finalitas del torneo, GuiBarros y Nathan al ser los ultimos dos de la CONMEBOL eLibertadores 2024 les garantiza la clasificación directa y representación sudamericana en FC World Championship. Este es un campeonato de calidad mundial organizado por EA Sports FC 24 juntará a los mejores del mundo atletas electrónicos del mundo. Además de ganar la copa de libertadores Nathan Ribeiro se quedó con la friolera de US$D35.000.

🏆 The moment @Nathansr22 got his hands on the #eLibertadores trophy! pic.twitter.com/1Ydze7uVRg

— EA SPORTS FC Pro (@EASPORTSFCPro) March 17, 2024