Durante todo el fin de semana se realizó en Japón el campeonato mundial de Street Fighter 6, la Capcom Cup en su onceava edición llegaba con una fase de grupos cargada de mucha representacion latinoamericana.

10 fueron los latinoamericanos que llegaron a la competicion tras el campeonato y el premio en metalico de 1 millon de dólares. Tras la fase de grupo, solamente 2 latinos sobrevivieron al escamoso top 16; el dominicano Saul Leonardo Mena RD y el Chileno Derek Blaz.

Defense in the face of a titan, @XianMSG's patience and timed assaults lead him to eliminate @_MenaRD__ and proceed further in losers.#CAPCOMCUP11 #CC11https://t.co/t4GGgeRzxbhttps://t.co/6xn7871SLr pic.twitter.com/gvbszKWu4F

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) March 8, 2025