PUBG trae la Copa de Naciones Latinoamerica Tras el éxito de en 2023, PUBG Mobile trae la Copa Naciones (PMCN) Latinoamérica 2024 con una marca totalmente nueva y grandes mejoras.

31/01/2024 · 06:40 AM

En 2023, Tencent lanzó PUBG Mobile Copa Naciones (PMCN) Latinoamérica, el primer torneo comunitario de PUBGM con el tema de “honor del país”. Desde su lanzamiento, más de 700 equipos de la comunidad han competido activamente en el torneo. Gracias al entusiasmo de la comunidad, PMCN es ahora el mejor torneo comunitario de PUBGM en todo el continente americano en términos de usuarios simultáneos y también uno de los torneos comunitarios más participativos en LATAM en 2023.

Este año, los jugadores no solo tendrán la oportunidad de competir y mostrar su talento en PMCN, sino también de contar sus historias y su conexión con los esports. Con contenidos especiales para revelar cómo los jugadores luchan por su sueño, no solo en el juego, sino también en su vida real. PMCN no es solo un juego, sino también una plataforma para transmitir un espíritu positivo.

Este año seremos testigos de 4 temporadas de PMCN, que tendrán lugar del 21 de febrero al 17 de marzo, de mayo a junio, de julio a agosto y de septiembre a octubre, respectivamente. Los detalles del cronograma de la siguiente edición se revelarán muy pronto.

Después de recibir comentarios de la comunidad, se utilizará un nuevo formato más competitivo y emocionante de ver. Habrá 4 fases en una temporada:

Fase 1: N equipos avanzan a 128 equipos (N = número de equipos registrados)

Fase 2: 128 equipos avanzan a 64 equipos

Fase 3: 64 equipos avanzan a 16 equipos

Fase 4: Gran Final

Desde la fase 1 hasta la 3, los equipos se dividirán al azar en grupos sin importar la nacionalidad. De esta manera, los equipos de diferentes países tendrán más oportunidades de competir juntos. En la fase 4, 16 equipos lucharán por la gloria del campeonato y un premio de $5000 USD. Pronto habrá más detalles del formato.